Milan szykuje prezent dla kibiców na 125-lecie klubu. Ważna wiadomość

AC Milan świętuje swoje 125-lecie istnienia, a przy tym pracuje nad kluczowymi decyzjami dotyczącymi przyszłości drużyny. Mike Maignan i Tijjani Reijnders są na ostatniej prostej do podpisania nowych kontraktów, donosi "Calciomercato".

Kines Milano / Alamy Na zdjęciu: Fonseca, Maignan, Reijnders

Maignan i Reijnders bliscy podpisania nowych kontraktów z Milanem

Milan, kontynuując swoją strategię utrzymania kluczowych zawodników, finalizuje szczegóły przedłużenia kontraktów Maignana i Reijndersa. Po podpisaniu umowy z Matteo Gabbią do 2029 roku, klub zamierza ogłosić kolejne porozumienia, jednocześnie pracując nad nowym kontraktem dla Theo Hernandeza. Co ważne, Maignan i Reijnders skorzystają z tzw. “Dekretu Wzrostu”, czyli włoskich ulg podatkowych, które nadal będą obowiązywały przy ich nowych kontraktach.

Tijjani Reijnders jest jednym z kluczowych zawodników Paulo Fonseki, a nowa umowa ma zagwarantować jego pozostanie w klubie aż do 2029 roku. Według ustaleń, jego wynagrodzenie wzrośnie z obecnych 1,7 miliona euro do 3,5 miliona euro netto rocznie, a dodatkowo otrzyma bonusy związane z wynikami indywidualnymi i drużynowymi.

Równie ważnym zawodnikiem jest Mike Maignan, były bramkarz Lille, który raz po raz udowodnia swoją wartość zarówno w Serie A, jak i na arenie międzynarodowej. Nowy kontrakt zapewni mu wynagrodzenie na poziomie 5 milionów euro netto rocznie, a także wysokie premie za osiągnięcia sportowe.

Podpisanie nowych kontraktów z Maignanem i Reijndersem to kolejny krok w kierunku długoterminowego rozwoju drużyny. Dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu najważniejszych zawodników, Milan wysyła jasny sygnał, że chce nawiązać do swoich dawnych sukcesów i utrzymać stabilność sportową w najbliższych latach. Wiele wskazuje na to, że oficjalne informacje zostaną przekazane właśnie w ramach obchodów 125-lecia klubu.

