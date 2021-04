Derby Śląska dla Piasta Gliwice

Piast Gliwice pokonał Górnik Zabrze w poniedziałkowym meczu 24. kolejki Ekstraklasy. Bramkę dla gospodarzy zdobył Świerczok, a samobója zanotował Evangelou. Podopieczni Waldemara Fornalika awansowali na czwartą pozycję w tabeli.

Pierwsza połowa była dosyć wyrównana, choć można było zauważyć minimalną przewagę gospodarzy. Zarówno Piast jak i Górnik stwarzały sobie okazje, ale to podopieczni Waldemara Fornalika częściej zagrażali bramce rywala. Gol był więc tylko kwestią czasu. W 28. minucie Chrapek zagrał prostopadłą piłkę w pole karne. Dobiegł do niej Świerczok, który mocnym uderzeniem w stronę bliższego słupka otworzył rezultat spotkania. Była to jedyna bramka, jaką mogliśmy oglądać w pierwszej odsłonie spotkania.

W drugiej połowie przebieg meczu się nie zmienił. Spotkanie w dalszym ciągu było bardzo wyrównane. Obie drużyny próbowały kreować groźne sytuacji, ale miały duży problem z oddaniem celnego uderzenia. W 53. minucie samobója zanotował Evangelou. Jeden z graczy Piasta wrzucił piłkę w pole karne, ta odbiła się od słupka i niefortunnie trafiła w greckiego stopera.

Pod koniec spotkania Piast Gliwice miało olbrzymią szansę, aby dobić rywala. Po faulu jednego z zawodników Górnika Zabrze arbiter bez wahania wskazał na jedenastkę. Podszedł do niej Michał Żyro, ale doświadczony pomocnik przegrał pojedynek z Martinem Chudym. Końcowy wynik to 2:0, dla gości jest to trzecia porażka z rzędu.