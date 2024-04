Czy Lech Poznań ma wszystko, by być najlepszym klubem w Polsce? Eksperci komentują

Podczas środowej debaty o Lechu Poznań na antenie Goal.pl dziennikarze omówili wszelkie kwestie związane z Kolejorzem. Eksperci zgodnie przyznali, że Lech Poznań ma wszelkie atuty, by być najlepszym klubem w Polsce.

PressFocus / Krzysztof Porębski Na zdjęciu: piłkarze Lecha Poznań

Lech nie wykorzystuje potencjału?

Lech Poznań znajduje się obecnie w sporym kryzysie. Choć Kolejorz wciąż ma szanse na tytuł mistrzowski, to w stolicy Wielkopolski niewielu kibiców żyje nadzieją na ekstraklasowe trofeum. Zatrudnienie Mariusza Rumaka o dziwo nie odmieniło losów drużyny, a wręcz przysporzyło kolejnych kontrowersji i powodów do złości wśród fanów. Nie ulega jednak wątpliwości, że patrząc na działanie klubu i wyniki sportowe w ostatnich latach, Lech wciąż jest w zdecydowanej czołówce na polskiej scenie piłkarskiej. Według gości środowej debaty na antenie Goal.pl klub ten ma wszystko, by piastować miano najlepszego zespołu w Polsce.

– Lech Poznań ma absolutnie najlepsze warunki, żeby być najlepszym klubem w Polsce. Ma najlepszą akademię, której wychowankowie są cenieni w Europie. Finanse klubu nie są uzależnione od miasta, Lech nie potrzebuje bogatego właściciela, a jest w stanie na siebie zarabiać. Jest wielkim klubem z wielkim stadionem, elektryzuje całe miasto, generuje faktyczne zainteresowanie. Od lat Lech jest również prekursorem skautingu. Od lat dyrektorami sportowymi w Polsce zostają byli skauci Lecha Poznań. Cała struktura i organizacja powinna przynosić dużo, dużo lepsze wyniki. A co się dzieje? Kończysz z Rumakiem i rozbitą drużyną – przeanalizował Leszek Milewski.

Potrzebny ktoś taki jak Skorża

W podobnym tonie wypowiedział się także Damian Smyk i Dawid Dobrasz z Meczyków, który zauważył, że w Poznaniu brakuje kogoś takiego jak Maciej Skorża.

– Gdybyśmy usiedli i zrobili debatę o tym, jak powinny działać polskie kluby, to padłyby tam wszystkie założenia wymienione przez Leszka. Brak sponsoringu miasta, solidna akademia, odpowiednie struktury, ogromna ilość kibiców. Lech to wszystko ma – powiedział Damian Smyk.

– Zgadzam się z tym, co powiedzieliście, bo Lech ma wszystko, żeby wygrywać i dlatego wymagamy tego od klubu. Lech ma jednak jeden problem. Potrzebuje kogoś, kto sportowo zaprowadzi go za rękę. Takim kimś jest np. Maciej Skorża i bardzo mało było w przeszłości takich trenerów, którzy sportowo wznieśli klub tak, jak on – dodał Dawid Dobrasz.

Choć na papierze w Lechu zgadza się bardzo wiele rzeczy, to klub wciąż nie spełnia oczekiwań swoich kibiców. O wszystkich powodach tej sytuacji i problemach z jakimi zmaga się Kolejorz posłuchać można w całości tutaj.