Czas na mniejsze derby Śląska. GKS spróbuje pójść za ciosem

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

GKS Katowice podejmie Piasta Gliwice

Jednym z sobotnich spotkań PKO BP Ekstraklasy będzie rywalizacja pomiędzy zespołami GKS Katowice a Piasta Gliwice. To piłkarze Rafała w tych mniejszych, ale równie ważnych derbach Śląska podejmą swoich rywali.

Faworytem są oczywiście gospodarze, którzy przed tygodniem pokonali Raków Częstochowa pod Jasną Górą i pną się w górę ligowej tabeli. Piast, choć również prezentuje się bardzo dobrze, wygrał w tym roku już ze Śląskiem oraz Legią, wydaje się być jednak nieco mocniej skazywany na porażkę.

GKS i Piast, ostatnie mecze

Tak, jak już wspominałem. GKS Katowice w poprzednim tygodniu pokonał zespół Rakowa Częstochowa 2:1 i świetne zaprezentował się przez 90 minut na tle ekipy Marka Papszuna wywożąc z trudnego terenu komplet oczek. Wcześniej z kolei na inaugurację rundy wiosennej udało się na Bukowej pokonać Stal Mielec. Piast Gliwice z kolei w ostatniej kolejce okazał się lepszy od Legii Warszawa, którą pokonał 1:0. Poprzednio udało się także wygrać ze Śląskiem Wrocław na Dolnym Śląsku.

Mecze drużyny GKS Katowice Raków Częstochowa 1 GKS Katowice 2 GKS Katowice 1 Stal Mielec 0 Radomiak 1 GKS Katowice 1 GKS Katowice 2 Lechia Gdańsk 0 Lech Poznań 2 GKS Katowice 0 Mecze drużyny Piast Gliwice Piast Gliwice 1 Legia Warszawa 0 Śląsk Wrocław 1 Piast Gliwice 3 Piast Gliwice 0 Cracovia 0 Piast Gliwice 0 Lech Poznań 0 Górnik Zabrze 1 Piast Gliwice 0

Bezpośrednie mecze GKS-u i Piasta

W pierwszym meczu tych dwóch zespołów w tym sezonie padł wynik 2:2. Było to pierwsze spotkanie obu tych ekip od wielu wielu lat, bowiem GKS Katowice jest beniaminkiem ligi i od 2012 roku nie miał okazji rywalizować z Piastunkami. Ostatnie starcie obu tych ekip poza rywalizacją z tego sezonu miało miejsce jeszcze na poziomie 1. ligi. Wtedy 3:0 wygrał Piast, który w owym sezonie 2011/12 zanotował awans do PKO Ekstraklasy, a katowiczanie ledwo utrzymali się na zapleczu elity.

GKS Katowice – Piast Gliwice: przewidywane składy

GKS Katowice – Piast Gliwice: przewidywane składy

GKS Katowice Rafal Gorak Piast Gliwice Aleksandar Vukovic GKS Katowice Rafal Gorak 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-1-1 4-4-1-1 Przewidywany skład Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Rezerwowi 6 Lukas Klemenz 10 Mateusz Mak 13 Bartosz Jaroszek 14 Aleksander Komor 17 Mateusz Marzec 19 Filip Szymczak 24 Konrad Gruszkowski 28 Alan Brod 33 Patryk Szczuka 77 Mateusz Kowalczyk 2 Akim Zedadka 9 Fabian Piasecki 14 Miguel Nóbrega 31 Oskar Leśniak 33 Karol Szymański 36 Jakub Lewicki 39 Maciej Rosołek 77 Arkadiusz Pyrka

GKS Katowice – Piast Gliwice: kontuzje i zawieszenia

Jeśli chodzi o kontuje i zawieszenia, to w obu drużynach sytuacja wygląda podobnie, choć trzeba przyznać, że Piast ma nieco większe bolączki. GKS bowiem musi sobie radzić w tym starciu bez Adama Zrelaka, który powinien już jednak wrócić do gry za kilka tygodni oraz Oskara Repki, który jest zawieszony za nadmiar żółtych kartek. Piast nie ma zaś do dyspozycji Patryka Dziczka oraz Tihomira Kostandinova, obaj są zawieszeni za kartki. Brak w drużynie Aleksandara Vukovicia także Andreasa Katsantonisa, który przez najbliższy rok nie będzie mógł grać w piłki z powody zerwanych więzadeł.

Kontuzje i zawieszenia GKS Katowice Zawodnik Powrót Adam Zrelak Uraz kostki Koniec lutego 2025 Oskar Repka Żółte kartki Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Piast Gliwice Zawodnik Powrót Patryk Dziczek Żółte kartki Po 1 meczu Tihomir Kostadinov Żółte kartki Po 1 meczu

GKS Katowice – Piast Gliwice: kursy bukmacherów

Według bukmacherów to Piast Gliwice jest minimalnym faworytem tego starcia. Na zwycięstwo gości zagramy za 2.60. Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 3.10. Trzy punkty GKS-u Katowice to kurs w wysokości 2.75.

