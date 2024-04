Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michał Rakoczy

Jagiellonia Białystok w 28. kolejce rywalizowała z Cracovią

Goście wygrali 3:1 z liderem Ekstraklasy

W pierwszej połowie było mnóstwo zwrotów akcji

Cracovia odwróciła wynik meczu, czerwona kartka punktem zwrotnym

Jagiellonia Białystok w końcówce sezonu losy mistrzostwa Polski ma w swoich rękach. W 28. kolejce Ekstraklasy na własnym stadionie podopieczni Adriana Siemieńca rywalizowali z Cracovią Kraków. Duma Podlasia od początku narzuciła własne warunki, bardzo szybko trafiając do siatki rywala. Jednak przy bramce sędzia asystent zasygnalizował pozycję spaloną.

Bezbramkowy remis nie potrwał zbyt długo. W 10. minucie gry rozwiązał się worek z bramkami. Na nieszczęście gości do własnej bramki trafił Virgil Ghita. Rumun niefortunnie skierował futbolówkę do siatki po dośrodkowaniu Bartłomieja Wdowika w pole karne.

Choć gospodarze mieli widoczną przewagę, to wszystko zmieniła czerwona kartka w 17. minucie. Adrian Dieguez faulował wychodzącego sam na sam z bramkarzem Benjamina Kallmana, za co został wyrzucony z boiska. Chwilę później Cracovia wyrównała wynik meczu. Bramkę na wagę remisu zdobył Michał Rakoczy w 22. minucie gry. Niespełna kilka chwil później do bramki trafił Arttu Hoskonen, który podwyższył wynik w pierwszej połowie na 2:1.

W doliczonym czasie gry po faulu Rakoczego Jagiellonia otrzymała rzut karny. Strzał Afimico Pululu został jednak obroniony przez golkipera gości. Madejski udanie interweniował również przy dobitce Jesusa Imaza. Ostatecznie Cracovia utrzymała jednobramkowe prowadzenie.

Druga połowa nie przyniosła już tylu emocji, co pierwsze czterdzieści pięć minut gry. Pasy grając w przewadze jednego zawodnika, kilka minut po przerwie podwyższyli wynik meczu na 3:1. Bramkę na wagę trzech punktów zdobył Jani Atanasov. Pomocnik Cracovii wykorzystał podanie w polu karnym i z bliskiej odległości pokonał bramkarza Jagiellonii w 49. minucie. Taki wynik utrzymał się do końca spotkania. Goście odnieśli pierwsze zwycięstwo od 10 lutego bieżącego roku, czyli meczu z Radomiakiem Radom.