Karuzela trenerska jeszcze się na dobre nie rozkręciła, ale niewykluczone, że na dniach to się zmieni. Nie brakuje opinii, że w niektórych klubach może dojść do zmiany na stanowisku trenera. Tymczasem wygląda na to, że odkurzony nie zostanie Robert Warzycha, który w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet opowiedział, co może mieć wpływ na to, że nie wróci do roli trenera w Polsce.