Robert Lewandowski otrzymał nagrodę dla najlepszego piłkarza 2020 przyznawaną przez FIFA. Reprezentant Polski nie otrzymał jednak prestiżowej Złotej Piłki w plebiscycie France Football na najlepszego piłkarza świata. Tymczasem do sensacyjnych doniesień dotarło L’Equipe.

Robert Lewandowski może mieć nadzieję, że jednak otrzyma Złotą Piłkę za miniony rok

L’Equipe dotarło do sensacyjnych informacji, że France Football rozważa przyznanie dwóch nagród w trakcie tegorocznej ceremonii

Polski napastnik był zdecydowanym faworytem do wygrania nagrody po wygraniu potrójnej korony z Bayernem Monachium

Robert Lewandowski z kolejnym trofeum do gabloty?

Robert Lewandowski wygrał w poprzedniej kampanii wszystko, co było do wygrania. Na koncie Polaka było mistrzostwo Bundesligi, Puchar Niemiec, a także triumf w Lidze Mistrzów. Ponadto kapitan reprezentacji Polski był królem strzelców każdych rozgrywek, w których brał udział. To jednak nie wystarczyło do tego, aby sięgnąć po Złotą Piłkę, bo organizatorzy plebiscytu ze względu na pandemię COVID-19 podjęli decyzję o jego odwołaniu.

Nie tylko w Polsce decyzja ws. Złotej Piłki za 2020 rok wywołała duże emocje. Faktem jest, że rozgrywki w wielu ligach zostały zawieszone z powodu koronawirusa. Aczkolwiek w tych największych ligach dokończono jednak zmagania ligowe. Wyłonieni zostali również zwycięzcy Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Może się zatem wydawać, że nic nie stało na przeszkodzie, aby nagroda dla najlepszego piłkarza w wyjątkowo trudnym czasie, została przyznana.

2 ballons d’or (2020 et 2021) seront remis cette année lors de la cérémonie du 5 décembre prochain, selon France Football. Les 2 grands favoris sont Robert Lewandowski (2020) et Lionel Messi (2021), d’après le journal l’Equipe. — Radio Télé Métronome (@Radio_Metronome) July 27, 2021

Wygląda na to, że przedstawiciele francuskiego magazynu piłkarskiego zmienili stanowisko w sprawie. L’Equipe podaje, że zarząd France Football ma plan, aby w trakcie tegorocznej ceremonii przyznania Złotej Piłki wręczyć także nagrodę za miniony rok. Tym samym Lewandowski może dołożyć do swojej gabloty z trofeami Złotą Piłkę. Faworytem do triumfu za 2021 roku ma być z kolei Lionel Messi. Za argentyńskim piłkarzem przemawiać ma korona króla strzelców La Liga, zwycięstwo w Pucharze Króla i triumf w Copa America.

Złota Piłka to nagroda przyznawana najlepszemu piłkarzowi danego sezonu od 1956 roku. Jak na razie najwięcej tego typu wyróżnień mają Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. Argentyńczyk ma na swoim koncie sześć nagród, a Portugalczyk jedną mniej.

