Bayern Monachium przygotowuje się do nowego sezonu Bundesligi. Robert Lewandowski w poniedziałek dołączył do mistrzów Niemiec, wznawiając porzygotowania do nowej kampanii. Reprezentant Polski w rozmowie ze Sky Germany przekonywał, że nie ma zamiaru zadowalać się tym, co miało miejsce w poprzednim sezonie.

Robert Lewandowski od przejścia testów zaczął przygotowania do nowej kampanii

Bayern Monachium pierwsze spotkanie w nowym sezonie zagra przeciwko Borussii M’Gladbach

Polski napastnik jest głodny kolejnych trofeów z ekipą z Allianz Arena

Bayern Monachium mocno liczy na reprezentanta Polski

Bayern Monachium już 13 sierpnia zacznie rywalizację w Bundeslidze. Pierwszym rywalem Bawarczyków w walce o obronę mistrzowskiego tytuły będzie Borussia M’Gdladbach. Tymczasem sternicy klubu z Allianz Arena duże nadzieje wiążą z powrotem do treningów Lewandowskiego.

Polski napastnik po powrocie do zajęć z grupą piłkarzy Bayernu wyraził kilka zdań w rozmowie z reporterami niemieckich mediów. – Na pewno nie poprzestaniemy na tym, co już osiągnęliśmy. Jesteśmy głodni kolejnych sukcesów – powiedział Lewandowski cytowany przez Sky Germany.

Nie jest tajemnicą, że nowy szkoleniowiec Bayernu Julian Nagelsmann z niecierpliwością wyczekiwał powrotu najlepszego strzelca Bundesligi, który podobnie jak siedmiu innych uczestników Euro 2020 z monachijskiego ekipy wrócił do treningów w późniejszym terminie. Lewandowski i reszta zawodników, biorących udział w Mistrzostwach Europy, szybko powinni być do dyspozycji trenera mistrzów Niemiec.

Monachijczycy jak na razie pod wodzą nowego szkoleniowca rozegrali dwa mecze kontrolne. Przegrali z FC Koeln (2:3). Z kolei z Ajaxem zremisowali (2:2). Kolejnym rywalem Bayernu przed startem nowej kampanii będzie Napoli. Niewykluczone, że już w tym spotkaniu zagra Lewandowski. Dodatkowego smaczku tej rywalizacji doda fakt, że w koszulce Azzurrich zagra Piotr Zieliński.

Polski napastnik w trakcie wakacji spędzonych na Majorce i na Sardynii dbał o swoje przygotowanie fizyczne, ćwicząc jogę ze swoją żoną Anną, czytamy na łamach internetowego wydania Sky. Ponadto nie odłożył piłki na półkę, a grał nią ze swoimi dziećmi. Lewandowski w ciągu siedmiu lat spędzonych w ekipie z Monachium strzelił dla niej 294 gole w 329 smeczach.

Czytaj więcej: Bayern celuje w obrońcę Barcelony, Polacy zmieniają kluby

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin