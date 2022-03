Pressfocus Na zdjęciu: Yussuf Poulsen

Hitem 25. kolejki miał być pojedynek Bayern Monachium – Bayer Leverkusen. Trzeba przyznać, że małe szanse dawano Aptekarzom na urwanie punktów Bawarczykom, a tymczasem goście dokonali niemożliwego (1:1). W pozostałych meczach SC Freiburg zakończył zwycięską serię RB Lipsk (1:1), natomiast obie ekipy z Berlina uznały wyższość rywala.

Wielkie męki RB Lipsk, Hertha i Union dalej w słabej formie

RB Lipsk wrócił do czołówki, ale po tym weekendzie może stracić czwartą pozycję w tabeli. Wszystko przez słaby występ przeciwko SC Freiburg. Biało-czarni objęli prowadzenie tuż przed przerwą, kiedy Ermedin Demirovic sprytnym lobem pokonał golkipera gospodarzy. Od drugiej połowy Byki dyktowały warunki gry. Pomimo wielkiej przewagi, piłka nie mogła znaleźć drogi do siatki. W pewnym momencie wydawało się, że przyjezdna ekipa zgarnie całą pulę, ale rzutem na taśmę w 90. minucie do remisu doprowadził Angelino, pewnie trafiając w prawy dolny róg ze skraju pola karnego.

Tymczasem Hertha odniosła czwartą porażkę z rzędu w Bundeslidze. Nie wróży to dobrze, ponieważ zespół od dłuższego czasu przebywa na dnie tabeli. Z kolei Mainz rozbił gospodarzy na dobre po przerwie. W pierwszej części zawodów można było odnieść wrażenie, że potyczka jest jeszcze wyrównana. Co prawda, Zero-piątki od 17. minuty prowadziły po bramce Knauffa, ale festiwal strzelecki rozpoczął się później. Na trafenia Tuty i Lindstroma odpowiedział jeszcze Selke, lecz chwilę później Borre ustalił ostateczny rezultat.

Natomiast Union Berlin zaliczył wstydliwą wpadkę w Wolfsburgu. Biało-zieloni z Bartoszem Białkiem w wyjściowym składzie zgarnęli komplet punktów po kuriozalnym samobóju Awoniyi.

Wyniki i gole 25. kolejki

Bayern Monachium – Bayern Leverkusen 1:1 (1:1)

Sule (18′) – Mueller (36′ OG)

Bochum – Fuerht 2:1 (1:0)

Leitsch (35′), Losilla (71′) – Bella-Kotchap (64′ OG)

RB Lipsk – SC Freiburg 1:1 (0:1)

Angelino (90′) – Demirovic (38′)

Hertha Berlin – Eintracht Frankfurt

Selke (61′) – Knauff (17′), Tuta (48′), Lindstrom (56′), Borre (63′)

Wolfsburg – Union Berlin 1:0 (1:0)

Awoniyi (24′ OG)

VfB Stuttgart – Borussia M’gladbach 3:2 (1:2)

Endo (38′), Fuhrich (51′), Kalajdzic (83′) – Plea (14′), Thuram (35′)

Aktualna tabela Bundesligi