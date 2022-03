Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski nie powiększył dorobku strzeleckiego w meczu Bayern – Bayer. Mistrz Niemiec stracił punkty, ponieważ zremisował 1:1.

Kosztowne błędy w obronie

Bayern od samego początku chciał zaakcentować, że to on jest faworytem. Monachijczycy skutecznie narzucili swoje warunki gry. Dominowali w posiadaniu piłki oraz statystyce oddanych strzałów. Prowadzenie objęli jednak bardzo szczęśliwie. W 18. minucie z rzutu rożnego piłkę w szesnastkę posłał Joshua Kimmich. Bezskutecznie wybić ją próbowali zwodnicy Bayeru, co kosztowało przyjezdnych utratę bramki. Futbolówkę w siatce umieścił bowiem niepilnowany Niklas Suele.

Zawodnicy Juliana Nagelsmanna mieli problem z potwierdzeniem swojej wyższej jakości piłkarskiej. Znakomicie wykorzystał to Bayer, który w 36. minucie doprowadził do remisu. Nie była to jednak bezpośrednio zasługa żadnego z piłkarzy Aptekarzy. Bramkę samobójczą zdobył Thomas Mueller, który popisał się niefortunnym wślizgiem.

Po zmianie stron rozłoszczony Bayern starał się robić wszystko, aby nie zremisować w sobotniej konfrontacji. Monachijczycy przez pewien wszystko utrzymywali wysokie tempo, ale to spadało wyraźnie wraz z upływem czasu. Nie pomagał również fakt, ze dobrze kryty był Robert Lewandowski. Bayer wyłączył z gry Polaka i niespodziewanie wywiózł z Monachium remis 1:1.