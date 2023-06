IMAGO / Matthias Koch Na zdjęciu: VFB Stuttgart

HSV w ostatniej chwili spadł na trzecie miejsce w tabeli 2. Bundesligi

Rywalem drużyny z Hamburga w barażach był VFB Stuttgart

Zespół z Bundesligi nie pozostawił żadnych złudzeń, kto jest lepszy

VFB Stuttgart utrzymał się w Bundeslidze

HSV już cieszył się z awansu do 1. Bundesligi, jednak Heidenheim, które do 93. minuty przegrywało 1:2 z Ragensburgiem niespodziewanie wygrało i sprawiło, że drużyna z Hamburga o promocję do wyższej ligi musiała walczyć w barażach. Końcówka sezonu w 2. Bundeslidze była bardzo dramatyczna. Drugim beniaminkiem został natomiast Darmstatd.

HSV do rywalizacji o 1. Bundesligę przystąpić przeciwko Stuttgartowi, które zajął szesnaste miejsce w tabeli i był zdecydowanym faworytem meczu z niżej notowanym rywalem. Piłkarze VFB potwierdzili to w pierwszej rywalizacji wygrywając 3:0 po golach Mavrapanosa, Vagnomana oraz Guirassy’ego.

Zespół z Hamburga potrzebował cudu w rewanżu, by odrobić trzybramkową stratę. Gospodarze zaczęli mecz jednak całkiem udanie od objęcia prowadzenia po golu Kittela już w 6. minucie gry. Ale na więcej nie było ich stać w tym pojedynku, a po zmianie stron do głosu doszli zawodnicy VFB Stuttgart. Tym razem niezawodny okazał się Milot, który najpierw doprowadził do wyrównania, a kilkanaście minut później drugi raz wpisał się na listę strzelców. Wynik spotkania w doliczonym czasie ustalił Silas.

Stuttgart pewnie pokonał HSV 6:1 w dwumeczu i utrzymał się w 1. Bundeslidze.

