Sane ma wątpliwości. Bayern rozczarował gwiazdę

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Leroy Sane

Bayern może stracić Leroya Sane na zasadzie wolnego transferu

Bayern Monachium wchodzi w kluczowy dla siebie czas jeśli chodzi o budowę zespołu na przyszły sezon. Kilku zawodników z aktualnej kadry ma ważną umowę tylko do końca sezonu. Wśród nich są głównie Joshua Kimmich, Alphonso Davies i Manuel Neuer. Kilka miesięcy do wygaśnięcia kontraktu ma także Leroy Sane. Skrzydłowy chce zostać w klubie, lecz ostatnio ma co do tego coraz większe wątpliwości.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Rozmowy kontraktowe na linii Bayern – Sane są w toku, lecz wciąż brakuje porozumienia. Reprezentant Niemiec poszedł na spore ustępstwa, deklarując możliwość obniżenia zarobków. Natomiast w ostatnim czasie zauważył, że kierownictwo Bawarczyków pomija jego nazwisko przy okazji medialnych wypowiedzi dot. zawodników, którym wygasa w czerwcu umowa.

Z tego powodu jak twierdzi Kerry Hau ze stacji Sky Sport Deutschland nie można wykluczyć, że Bayern straci Sane na zasadzie wolnego transferu. Ponadto pojawiają się sugestie, że władze Bayernu nie sprzeciwią się sprzedaży piłkarza zimą, co nie jest na rękę samu zawodnikowi.

Leroy Sane trafił do Bayernu Monachium w lipcu 2020 roku z Manchesteru City. Bawarczycy zapłacili za niego 49 milionów euro. Podczas pobytu w klubie rozegrał 191 spotkań, zdobywając w nich 51 bramek i notując 51 asyst. Z Die Roten sięgnął trzykrotnie po triumf w Bundeslidze. Do tego dołożył wygraną w Klubowych Mistrzostwach Świata, Superpucharze Niemiec i Superpucharze Europy.