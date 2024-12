News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Nie będę prowadził żadnego innego klubu po Man City – deklaruje Guardiola.

Pep Guardiola jeszcze kilka tygodni temu nie chciał deklarować co będzie dalej z jego przyszłością. Kontrakt z Manchesterem City wygasał wraz z końcem sezonu. Z tego względu w mediach co chwilę pisano o ewentualnej przyszłości hiszpańskiego szkoleniowca. Sprawa rozwiązała się pod koniec listopada, gdy 53-latek przedłużył umowę z Obywatelami do 2027 roku.

Warto jednak dodać, że nad Manchesterem City wisi widmo degradacji za 130 zarzutów dotyczących nieprawidłowości finansowych. Z medialnych doniesień wynika, że Guardiola nie umieścił w nowym kontrakcie klauzuli, która pozwala mu odejść w przypadku braku gry w Premier League.

Co więcej, niedawno Hiszpan udzielił wywiadu, w którym uchylił rąbka tajemnicy ws. przyszłości. W rozmowie z Danim Garcią zadeklarował, że Manchester City będzie ostatnim klubem, w którym pracuje. Po odejściu z The Citiziens nie zamierza pracować w innym klubie.

– Nie będę prowadził żadnego innego klubu po Manchesterze City. Nie mówię o długoterminowej przyszłości, ale nie zamierzam odchodzić i jechać do innego kraju, żeby robić to samo, co teraz. Może drużyna narodowa, ale to co innego – powiedział Pep Guardiola, cytowany przez Fabrizio Romano.

Guardiola związany jest z Manchesterem City od 2016 roku. Przez ostatnie osiem lat Obywatele pod jego wodzą zdominowali ligę, sześciokrotnie wygrywając Premier League. Do tego dołożyli m.in. triumf w Lidze Mistrzów, Klubowych Mistrzostwach Świata i Superpucharze Europy. Hiszpan prowadził zespół jak dotąd w 495 meczach. Jego bilans to 361 zwycięstw, 62 remisy i 72 porażki.