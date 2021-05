Karl-Heinz Rummenigge udzielił wywiadu Piotrowi Koźmińskiemu z WP Sportowe Fakty. Prezes zarządu Bayernu Monachium odpowiedział między innymi na pytanie o rekord Gerda Muellera oraz przyszłość Roberta Lewandowskiego.

Transfer Polaka wykluczony

Robert Lewandowski w przeszłości przymierzany był do najlepszych klubów na świecie. Polak wzbudzał zainteresowanie Realu Madryt, który niejednokrotnie chciał mieć go w swoich szeregach. Kluby Premier League na czele z Manchesterem United i Chelsea również zabiegały o 32-latka. Nie tylko oni muszą jednak obejść się smakiem. – Lewandowski nie zostanie sprzedany. Jego agent Pini Zahavi, wie o tym. Ale niech sam pan mi powie: kto by sprzedał piłkarza, który jest w stanie strzelić 60 goli rocznie, który w wieku 32 lat jest najlepszym piłkarzem świata? Bayern go nie sprzeda! – zdecydowanie stwierdził Rummenigge.

Prezes zarządu Bayernu Monachium został zapytany, czy monachijczycy przedłużą kontrakt z polskim napastnikiem. Jego obecna umowa wygasa z końcem czerwca 2023 roku. – Ja będę zajmował obecną pozycję jeszcze przez kilka miesięcy, ale wyobrażam sobie, że tak. Lewandowski, który jest w niesamowitej formie fizycznej, może jeszcze grać na najwyższym poziomie przez 4-5 lat. Dlaczego nie w Bayernie? Robert jest jak diament. Jest obecnie największym diamentem światowego futbolu, lśni najmocniej – odpowiedział 65-latek.

Lewandowski samodzielnym rekordzistą?

W sezonie 2020/2021 Robert Lewandowski rozegrał tylko 28 meczów na 33 możliwe, a mimo to zdobył aż 40 bramek. Tym samym zrównał się dorobkiem strzeleckim z Gerdem Muellerem osiągniętym w kampanii 1971/1972. Polak może zostać samodzielnym rekordzistą już w tę sobotę, gdy monachijczycy zmierzą się na własnym stadionie z Augsburgiem. 32-latek potrzebuje do tego jednego strzelonego gola. – To szalone! Ale jestem przekonany, że w sobotę Robert strzeli gola numer 41. Koledzy na pewno mu pomogą, będziemy świadkami historycznego wydarzenia – powiedział Rummenigge.

Lewandowski nie zamierza jednak zatrzymywać się i niektórzy już zastanawiają się, czy kapitan reprezentacji Polski może zostać najlepszym strzelcem w historii Bundesligi. Aktualnie miano to dzierży Gerd Mueller – 365 trafień. – Potrafię sobie wyobrazić, że Robert przez kilka najbliższych sezonów będzie strzelał po 30 goli w sezonie. Moja odpowiedź jest więc taka: tak, uważam, że ten rekord też jest zagrożony! – rzekł prezes zarządu Bayernu Monachium.

