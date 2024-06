HMB Media / Alamy, Na zdjęciu: Benjamin Sesko

Benjamin Sesko zostaje w RB Lipsk na kolejny sezon

Benjamin Sesko to jeden z najbardziej utalentowanych napastników młodego pokolenia. Transferem 21-letniego piłkarza interesowały się największe kluby w Europie jak Chelsea, Manchester United czy AC Milan. Choć pierwotnie decyzja, co dalej z karierą zawodnika miała zapaść dopiero po Mistrzostwach Europy 2024, to zawodnik zdecydował już teraz, gdzie zagra w przyszłym sezonie.

Fabrizio Romano poinformował, że Benjamin Sesko doszedł do porozumienia z RB Lipsk i wciąż będzie piłkarzem Byków. Napastnik podpisze kontrakt na nowych, lepszych warunkach. Decyzja, którą podjął reprezentant Słowenii, jest bliźniaczo podobna do tej, którą przed laty podjął Erling Haaland. Wszystko dlatego, że zarówno piłkarz, jak i klub mają dżentelmeńską umowę, że w przypadku ofert w przyszłości nie będą robić problemów ze zgodą na transfer.

Sesko trafił do Lipska przed rokiem z RB Salzburg za 24 miliony euro. Już w pierwszym sezonie gry w Bundeslidze udowodnił, że wydane na niego pieniądze były udaną inwestycją. 21-latek może pochwalić się dorobkiem 18 goli i dwóch asyst w 42 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Aktualnie napastnik przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Słowenii, z którą przygotowuje się do udziału w Mistrzostwach Europy 2024. Słowenia w fazie grupowej zmierzy się z Anglią, Danią oraz Serbią. Do tej pory Benjamin Sesko 29 razy wystąpił w drużynie narodowej i strzelił w tym czasie 11 goli.