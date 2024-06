Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Ronald Koeman

Ian Maatsen dołączy do reprezentacji Holandii na Euro 2024

Reprezentacja Holandii ma ogromnego pecha bezpośrednio przed startem Mistrzostw Europy 2024. Wiadomo już, że w turnieju nie weźmie udziału Frenkie de Jong, którego z gry wykluczyła kontuzja kostki. Na domiar złego z planów Ronalda Koemana wypadł kolejny środkowy pomocnik – Teun Koopmeiners. Zawodnik włoskiej La Dei na rozgrzewce przed poniedziałkowym meczem z Islandią doznał urazu, który okazał się na tyle poważny, że nie zobaczymy go na niemieckich boiskach.

Z tego powodu selekcjoner reprezentacji Holandii zdecydował się na awaryjne powołanie. UEFA umożliwiła trenerom dokonanie jednej zmiany w przypadku kontuzji, któregoś z zawodników, którzy oficjalnie zostali zgłoszeni do udziału w Euro 2024. 61-letni szkoleniowiec zdecydował, że do reszty zespołu w miejsce kontuzjowanego Koopmeinersa dołączy Ian Maatsen. Trzeba zaznaczyć, że gracz Borussii Dortmund to lewy obrońca, więc Koeman nie zdecydował się na zmianę jeden do jednego za kontuzjowanego zawodnika.

🦁 Ian Maatsen will join Oranje's training camp in Wolfsburg later today.



See you soon, Ian! 👊#NothingLikeOranje pic.twitter.com/K129NaIgIz — OnsOranje (@OnsOranje) June 11, 2024

Ian Maatsen ostatnią część sezonu spędził na wypożyczeniu w Borussii Dortmund. W barwach niemieckiego klubu rozegrał 23 mecze, w których zdobył 3 bramki i zaliczył 2 asysty. Póki co wszystko wskazuje na to, że po Euro 2024 wróci do swojego macierzystego klubu, którym jest Chelsea.

Holandia podczas zbliżającego się Euro 2024 będzie grupowym rywalem biało-czerwonych. Mecz pomiędzy Oranje a naszą reprezentacją otworzy zmagania w grupie D. Spotkanie odbędzie się w niedziele (16 czerwca) o godzinie 15:00 na Volksparkstadion w Hamburgu.