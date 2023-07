Leon Goretzka nie jest dłużej postrzegany przez sztab szkoleniowy jako zawodnik niezbędny. Dziennikarze Sky Sports Deutschland przekazali, że Bayern Monachium jest gotowy sprzedać pomocnika, jeśli do klubu wpłynie oferta 40-50 milionów euro.

Imago Na zdjęciu: Leon Goretzka

Bayern Monachium otworzył się na możliwość sprzedaży Leona Goretzki

Niemiec wyceniany jest przez klub na około 50 milionów euro

Zainteresowanie pomocnikiem wyraża Manchester United

Goretzka wyceniony przez Bawarczyków

Leon Goretzka barw Bayernu Monachium broni już od 2018 roku. W kadrze Bawarczyków zaczyna panować coraz większa konkurencja, co może poskutkować osłabieniem jego pozycji. Zwłaszcza że dziennikarze Sky German przekazali, że Die Roten są gotowi na rozstanie z zawodnikiem.

Na obecną chwilę pomocnik czuje się dobrze w Monachium, jednak zmniejszająca się liczba minut może doprowadzić do zmiany tej sytuacji. Zainteresowanie transferem Goretzki wyraził w ostatnich tygodniach Manchester United.

Mistrz Niemiec rozważy oferty, które zbliżą się do granicy 40-50 milionów euro. Aktualna wartość rynkowa 28-latka według portalu Transfermarkt to 45 milionów euro. Reprezentant Niemiec ma kontrakt ważny jeszcze do końca czerwca 2026 roku.

