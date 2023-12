IMAGO / Lobeca/ Mara Wolf Na zdjęciu: Bayern Monachium

Porozumienie na linii Thomas Müller – Bayern Monachium jest ważne do końca sezonu 2023/24

Zgodnie z informacjami Christopha Freunda, trwają rozmowy nt. przedłużenia współpracy

Dyrektor sportowy Bawarczyków docenił profesjonalizm i zaangażowanie legendy klubu

Bayern Monachium. Thomas Muller wartościową postacią w szatni monachijczyków

Przed spotkaniem Manchester United – Bayern Monachium w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów Christoph Freund, dyrektor sportowy Bawarczyków, mierzył się z pytaniami stacji Amazon Prime. – Jest wiele spekulacji. Nie mówię nic o żadnych nazwiskach – tak zareagował na temat zbliżającego się okienka transferowego. – Do tego dochodzą jeszcze Puchary Azji i Afryki. Dlatego jest to szczególna sytuacja. Ale wiemy też, że zima na rynku nie jest taka łatwa – dodał Freund.

Dyrektor Bayernu skomentował także sytuację Thomasa Müllera, który z Bayernem obecnie jest związany tylko do 30 czerwca 2024 roku:

– Prowadzimy rozmowy, jesteśmy w dobrych stosunkach. To wyjątkowa sytuacja. Thomas zachowuje się niezwykle profesjonalnie w szatni. Nie ma nikogo, kto w ostatnich latach stałby za Bayernem tak jak on. Dlatego wiemy, co w nim mamy.

Wszystko wskazuje na to, że Thomas Müller i Bayern Monachium osiągną porozumienie, a Niemiec będzie kontynuował karierę w ukochanym klubie.