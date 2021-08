Julian Nagelsmann stanie we wtorek przed szansą zdobycia pierwszego trofeum w roli trenera Bayernu Monachium. Bawarczycy w meczu o Superpuchar Niemiec zmierzą się na Signal Iduna Park z Borussią Dortmund. Podczas przedmeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec mistrzów Niemiec był między innymi proszony o porównanie Erlinga Haalanda i Roberta Lewandowskiego.

We wtorek o godzinie 20:30 rozegrany zostanie mecz o Superpuchar Niemiec, w którym Borussia Dortmund zagra na Signal Iduna Park z Bayernem Monachium

Nowy trener Bayernu Julian Nagelsmann stanie przed szansą zdobycia pierwszego trofeum w roli trenera monachijskiego zespołu

Podczas przedmeczowej konferencji prasowej trener Bayernu porównał Erlinga Haalanda i Roberta Lewandowskiego

Haalanda w oczach Nagelsmanna

Erling Haaland to bez wątpienia zawodnik, na którego piłkarze Bayernu muszą zwrócić największą uwagę. W pierwszych dwóch spotkaniach nowego sezonu – pucharowym z SV Wehen i ligowym z Eintrachtem Frankfurt – Norweg zdobył pięć bramek i zanotował dwie asysty.

– Erling Haaland to oczywiście wybitny napastnik. To mieszanka kilku rzeczy, musimy być przy nim niezwykle skoncentrowani, nie może mieć zbyt dużo miejsca. Z drugiej strony musimy go kontrolować pod względem fizycznym. Oprócz świetnego wykończenia, jest również bardzo silny i szybki. Chodzi o to, aby być aktywnym przy kontratakach po stracie piłki, aby przeciwnik nie mógł tak łatwo zagrywać piłkę za linię obronę. Będą sytuacje, w których nie będziemy mogli go zatrzymać, ale wtedy i tak mamy w bramce najlepszego bramkarza na świecie – powiedział Nagelsmann.

Sprawdź również: Borussia – Bayern: gdzie oglądać? Transmisja z Superpucharu Niemiec

Bayern ma jednak Roberta Lewandowskiego, który nowy sezon również rozpoczął wpisując się na listę strzelców. Julian Nagelsmann był podczas konferencji prasowej proszony o porównanie obu napastników. – Lewy od wielu lat udowadnia, że jest napastnikiem klasy światowej. Erling nie jest w Bundeslidze tak długo, ale już ma świetne liczby. Wspaniałą rzeczą jest, gdy przez kilka lat odgrywasz taką rolę, a Twój klub odnosi sukcesy. Różnica między nimi jest również w wieku, Lewy ma dużo większe doświadczenie. To co ich łączy to niewiarygodnie dążenie do zdobywania bramek. Istnieją między nimi podobieństwa, ale to wciąż różne typy napastników – dodał szkoleniowiec Bayernu.

Nagelsmann o Upamecano i kadrze na Borussię

Nie był to jednak jedyny temat przedmeczowej konferencji prasowej. Po ostatnim spotkaniu z Borussią M’gladbach mocno krytykowany za swój występ był nowy zawodnik bawarskiego klubu Dayot Upamecano. Nagelsmann stanął w jego obronie. – Nie odbył zbyt wielu jednostek treningowych z kolegami. Nie sądzę, aby dyskusja na temat jego występu była uzasadniona. To młody zawodnik, który musi się wdrożyć i złapać swój rytm – powiedział trener.

Przed wtorkowym meczem w Dortmundzie trener Bayernu dysponuje niemal taką samą kadrą jak na pierwsze ligowe spotkanie. Jedynym piłkarzem, który może dołączyć do zespołu na mecz z Borussią jest Corentin Tolisso. – Na dzień dzisiejszy dysponuje takim samym składem jak przeciwko M’gladbach. Tolisso jest jedynym, który wróci. W weekend trenował z zespołem U-23 i spisywał się wyjątkowo dobrze. Wygląda dobrze pod względem fizycznym. Zrobił również dobre wrażenie podczas dwóch treningów z nami. Jeśli dziś wszystko dobrze pójdzie, to jutro będzie z nami. Jutro podejmiemy decyzję, kto wystąpi – powiedział Nagelsmann.

Zobacz także: Borussia Dortmund – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (17.08.2021) | Superpuchar Niemiec

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin