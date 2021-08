Borussia – Bayern: gdzie oglądać? Transmisja z Superpucharu Niemiec

Borussia – Bayern: transmisja w TV oraz stream online. Mecz o Superpuchar Niemiec rozegrany zostanie we wtorek (17 sierpnia) o godzinie 20:30. Dowiedz się gdzie możesz obejrzeć mecz o Superpuchar Niemiec.

Borussia – Bayern, gdzie oglądać

Inauguracja Bundesligi już za nami, a we wtorek czeka nas spotkanie o pierwsze trofeum na niemieckich boiskach. Na Signal Iduna Park w Dortmundzie miejscowa Borussia zmierzy się o Superpuchar Niemiec z Bayernem Monachium. Pojedynek zapowiada się niezwykle ciekawie i z pewnością nie zabraknie w nim emocji.

Obie drużyny w ostatni weekend rozpoczęły rywalizację w nowym sezonie 2021/22 Bundesligi. Bayern Monachium w wyjazdowym meczu zremisował 1:1 z Borussią M’gladbach, podczas gdy Borussia efektownie 5:2 pokonała u siebie Eintracht Frankfurt.

Wtorkowy mecz będzie również pojedynkiem dwóch snajperów – Roberta Lewandowskiego i Erlinga Haalanda, którzy już w pierwszej kolejce zapisali na swoje konto bramki. Reprezentant Polski zdobył jedyną bramkę dla Bayernu, natomiast Haaland na listę strzelców wpisał się dwukrotnie. Jak będzie w meczu o Superpuchar Niemiec? Dowiedz się więcej – sprawdź nasz typ na mecz Borussia – Bayern.

Superpuchar Niemiec w TV: transmisja na żywo

Od sezonu 2021/22 wyłącznymi prawami do transmisji pojedynków o Superpuchar Niemiec dysponuje nowo uruchomiona na polskim rynku platforma streamingowa Viaplat. Oznacza to, że z meczu: Borussia Dortmund – Bayern transmisja na żywo w normalnej telewizji nie będzie dostępna. Aby mieć dostęp do transmisji dostępnej online na platformie Viaplay należy wykupić subskrypcję w cenie 34 złotych.

Superpuchar: Borussia – Bayern, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Signal Iduna Park, będzie dostępna w internecie. Mecz Borussia – Bayern online na żywo dostępny będzie na oficjalnej stronie platformy streamingowej Viaplay, ale jego obejrzenie będzie wiązało się z koniecznością wykupienia subskrypcji. Mecze będzie można oglądać również na udostępnionych przez platformę aplikacjach na urządzenia mobilne.

Superpuchar: Borussia – Bayern: transmisja na żywo za darmo

Mecz o Superpuchar Niemiec będzie można obejrzeć nie tylko za pośrednictwem platformy Viaplay, ale także na stronach legalnych polskich bukmacherów. Z meczu o Superpuchar Niemiec: Borussia – Bayern stream na żywo będzie dostępny za darmo za pośrednictwem usługi STS TV.

Superpuchar Niemiec, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na wygraną we wtorkowym meczu o Superpuchar Niemiec dają podopiecznym Juliana Nagelsmanna.

Borussia Dortmund Bayern Monachium 3.00 4.04 2.21 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 16. sierpnia 2021 14:13 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin