PressFocus Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Niedawna porażka Bayernu Monachium z Augsburgiem (1:2) odbiła się w Niemczech szerokim echem. Kicker zastanawia się, czy Julian Nagelsmann nie podejmuje zbyt dużego ryzyka, przez co Bawarczycy stracili bezpieczną przewagę w tabeli Bundesligi.

Bayern Monachium w piątek niespodziewanie przegrał z Augsburgiem (1:2)

Potknięcie mistrzów wykorzystała Borussia Dortmund, zbliżając się do lidera na dystans punktu

Niemieckie media zastanawiają się, czy Julian Nagelsmann nie podejmuje zbyt wielkiego ryzyka jako szkoleniowiec Die Roten

Choć Bayern Monachium to niekwestionowany hegemon Bundesligi, jego niedawna porażka odbiła się w Niemczech szerokim echem. Die Roten szybko przegrywali z Augsburgiem 0:2, a gol Roberta Lewandowskiego okazał się jedynie honorowym.

Niemiecki Sport podkreśla, że w pierwszej połowie Bawarczycy wyglądali na ospałych, a ostateczna porażka była w odniesiona w pełni zasłużenie. Kicker, zaś, zastanawia się, czy Julian Nagelsmann nie podjął zbyt wielkiego ryzyka w kontekście decyzji personalnych i taktycznych. Wszak jego poprzednicy, Jupp Heynckes i Hansi Flick, notowali najlepsze rezultaty, korzystając głównie z jednej formacji i nie nazbyt często rotując składem.

Dodatkowo w starciu z Augsburgiem okazało się, że wciąż nie odnaleziono godnych następców Davida Alaby i Jerome’a Boatenga. Benjaminovi Pavardowi brakuje stabilności, zaś Omar Richards odstawał pod względem jakości. Sport ocenił go na 4,5 w sześciopunktowej skali, w której 1 to występ wybitny, a 6 niezwykle słaby. Ponadto Alphonso Davies ma problem ze zrównoważeniem gry w obronie i ataku, przez co po jego stronie pojawiają się dziury. Jednocześnie Nagelsmann ma związane ręce, bo przez koronawirusa nie mógł skorzystać z Joshuy Kimmicha i Niklasa Suele.

Nie ma sensu bić na alarm, wszak Bayern Monachium to wciąż lider Bundesligi, a awans z grupy Ligi Mistrzów zapewnił sobie, mając dwa mecze w zanadrzu. Ale Borussia Dortmund wykorzystała potknięcie Die Roten i na ten moment traci do Bawarczyków zaledwie jeden punkt w ligowej tabeli.

