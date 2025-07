fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Fermin Lopez lub Brahim Diaz mogą zastąpić Musialę w Bayernie

FC Barcelona ma aktualnie siłę ofensywną na konkretnym poziomie. Trudno na dzisiaj spodziewać się tego, aby ktoś z trójki: Lamine Yamal, Robert Lewandowski czy Raphinha stracił miejsce w składzie. W związku z tym Fermin Lopez może mieć w kolejnej kampanii kłopoty z regularną grą. Tymczasem ciekawe wieści przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło przekazało, że zawodnikiem może zainteresować się Bayern Monachium. Jasne jest, że mistrzowie Niemiec z powodu poważnej kontuzji Lamine Yamala siłą rzeczy będą potrzebować następcy. Pasować do tej roli może właśnie 21-latek, mający kontrakt ważny z klubem z Camp Nou do końca czerwca 2027 roku. Jego klauzula odstępnego ma kształtować się na poziomie 50-70 milionów euro, co jest sumą, z którą może poradzić sobie Bayern.

Jeśli finalnie Bawarczykom nie udałoby się pozyskać Fermina Lopeza, to mogą spróbować ściągnąć jedną z gwiazd Realu Madryt. Brahim Diaz mógłby być ciekawą alternatywą dla Bayernu. Przede wszystkim ze względu na jego wszechstronność. 25-latek jest wyceniany na mniej więcej 40milionów euro, mając kontrakt z Królewskimi do 2027 roku.

Bayern zacznie ligową kampanię już 22 sierpnia. Zmierzy się wówczas o godzinie 20:30 z RB Lipsk. Zanim jednak do tego dojdzie, to w pierwszej połowie przyszłego miesiąca ekipę z Allianz Arena czekają spotkania kontrolne z Tottenhamem Hotspur i Grasshoppers. Z kolei 16 sierpnia w starciu o Superpuchar Niemiec piłkarze Bayernu zagrają ze Stuttgartem.

