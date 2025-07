Raków chce piłkarza z Bundesligi! Zaproponowali mu duże pieniądze

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Florent Muslija celem transferowym Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa kontynuuje transferową ofensywę. Po sprowadzeniu czterech zawodników włodarze wicemistrza Polski zarzucili sieci na piłkarza występującego w Bundeslidze. Na liście życzeń znalazł się Florent Muslija, czyli aktualny piłkarz SC Freiburga.

Jak poinformował Sebastian Staszewski rozmowy na linii klub – zawodnik trwają, lecz kwestia transferu wydaje się trudna ze względu na zarobki 27-latka. Reprezentant Kosowa zarabia w Bundeslidze całkiem dobrze, a oferta Medalików w wysokości 50 tysięcy euro miesięcznie okazała się niewystarczająca. Urodzony w Achern w Niemczech ofensywny pomocnik ma umowę z Freiburgiem do 2028 roku.

Muslija trafił na Europa-Park Stadion w styczniu 2024 roku z SC Padeborn za ok. milion euro. Wcześniej grał w takich klubach jak Hannower 96 czy Karlsruher SC. Jego pobyt we Freiburgu nie należy jednak do udanych, ponieważ jak dotąd wystąpił w 24 meczach, w których spędził na murawie zaledwie 371 minut.

Przed próbą pozyskania Musliji pod Jasną Górę trafili tacy gracze jak: Apostolos Konstantopoulos, Lamine Diaby-Fadiga, Oskar Repka czy Karol Struski. Raków Częstochowa zmagania w nadchodzącym sezonie rozpocznie w sobotę (19 lipca) od meczu z GKS-em Katowice. W europejskich pucharach o awans do fazy ligowej Ligi Konferencji zmierzą się w 2. rundzie eliminacji z MSK Żyliną.