Milan rozmawia z gwiazdą Bayeru Leverkusen. Jest otwarty na transfer

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Max Allegri

Victor Boniface prowadzi rozmowy z Milanem

AC Milan przed startem nowego sezonu nie potrzebuje zbyt szerokiej kadry, ponieważ będzie rywalizował jedynie w Serie A. Ze względu na koszmarną poprzednią kampanię Rossoneri nie wywalczyli kwalifikacji do europejskich pucharów. Mimo to kadra pierwszego zespołu potrzebuje wzmocnień, aby włączyć się do walki o najwyższe cele. Max Allegri chciałby dostać nowego napastnika.

Jakiś czas temu pojawiła się nawet plotka, że z Napoli do Milanu może przenieść się Arkadiusz Milik. Wygląda jednak na to, że temat ucichł, ponieważ mediolańczycy rozpoczęli rozmowy z innym zawodnikiem. Na tapet trafił Victor Boniface z Bayeru Leverkusen.

Jak informuje Sacha Tavolieri napastnik Aptekarzy wyraził chęć na zmianę klubu. Nigeryjczyk po spotkaniu z władzami Milanu jest przekonany, że to odpowiedni krok na dalszą karierę. Problemów z finalizacją transakcji nie powinien robić Bayer Leverkusen. Wicemistrz Bundesligi jest skłonny rozważyć sprzedaż piłkarza jeśli pojawi się oferta godna uwagi.

Nieoficjalnie włoskie media sugerują, że Milan bacznie monitoruje sytuację Dusana Vlahovicia. Serb jest na wylocie z Juventusu, a fakt, że ma doskonałe relacje z Maxem Allegrim mógłby ułatwić transfer. Problem stanowiłaby jednak kwota całej operacji.

Boniface spędził w Leverkusen jak dotąd dwa lata, ponieważ trafił do Bayeru latem 2023 roku z Union SG. Aptekarze zapłacili za niego nieco ponad 20 milionów euro. W tym czasie rozegrał 61 spotkań, w których zdobył 32 bramki.