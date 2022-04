Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski (z lewej)

W ostatnich tygodniach media sportowe wiele uwagi poświęcają Bayernowi Monachium. Przede wszystkim jest to spowodowane plotkami łączącymi Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną. Sporą dyskusję wywołało także odpadnięcie Bawarczyków z rozgrywek Ligi Mistrzów. Julian Nagelsmann w rozmowie z DAZN przyznał, że odbył szczerą rozmowę z Lewandowskim.

Media informowały, że Lewandowski nie jest zadowolony z pracy Nagelsmanna

Trener Bayernu postanowił odbyć z Polakiem rozmowę

Zakończyła się ona owocnie dla obu stron

Burza medialna wokół Bayernu

Władze Bayernu Monachium wciąż nie doszły do porozumienia z Robertem Lewandowskim w sprawie przedłużenia kontraktu. Podkręca to tylko plotki dotyczące potencjalnych przenosin Polaka do FC Barcelony. Ponadto niemieckie media informowały po porażce w dwumeczu z Villarrealem, że kapitan biało-czerwonych jest niezadowolony ze współpracy z obecnym szkoleniowcem.

Sprawy w swoje ręce dość szybko wziął Julian Nagelsmann, który postanowił dowiedzieć się prawdy bezpośrednio u źródła. W rozmowie z DAZN, szkoleniowiec mistrza Niemiec przyznał, że odbył szczerą rozmowę z Robertem Lewandowskim. Polak miał podczas niej zaprzeczyć krążącym plotkom.

– Zapytałem go o ostatnie plotki, ale on wszystkiemu zaprzeczył. Opowiedział mi o tym, co powiedział w rozmowie z polską telewizją. Obaj mamy bardzo bezpośredni kontakt – stwierdził Nagelsmann.

Po zakończonym meczu z Arminią Bielefeld Niemiec przyznał, że jest zadowolony z postawy drużyny. Bayern zrobił kolejny krok w stronę obrony tytułu, a już za tydzień może zapewnić sobie kolejne mistrzostwo Niemiec.

– Pierwsze 20 minut dzisiejszego meczu było bardzo dobre. Po kwadransie powinniśmy prowadzić już 3:0. Zasłużyliśmy na zwycięstwo, nawet jeśli pod koniec było nam nieco trudniej – dodał zadowolony trener.

