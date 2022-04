fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski w tym sezonie zmierza po kolejny rekord pod względem bramek zdobytych w Bundeslidze w jednym sezonie. Polski napastnik nie zwalnia zatem tempa, imponując cały czas niezwykłą skutecznością. Ostatnio zawodnik udzielił ciekawego wywiadu Uefa.com, w którym opowiedział między innymi o swoim rozstaniu z Borussii Dortmund na rzecz Bayernu Monachium.

Robert Lewandowski robi wszystko, co w jego mocy, aby stać się legendą Bayernu Monachium

Polski napastnik od 2014 roku broni barw ekipy z Allianz Arena

33-latek udzielił ostatnio ciekawego wywiadu, w którym opowiedział między innymi o rozstaniu z BVB na rzecz Bayernu

Lewandowski symbolem Bayernu

Robert Lewandowski trafił do ekipy z Allianz Arena w 2014 roku na zasadzie wolnego transferu. Od momentu, gdy piłkarz trafił do Bayernu, to wystąpił w jego barwach jak na razie w 367 meczach, notując w nich w 339 spotkaniach. Dlaczego piłkarz zdecydował się na przeprowadzkę do Bawarczyków blisko osiem lat temu?

– Chciałem trafić do Bayernu, aby znaleźć się na najwyższym poziomie i zdobywać najważniejsze trofea. Kiedy dowiedziałem się, że Bayern jest mną zainteresowany, stało się dla mnie oczywiste, że chcę dołączyć do tego klubu. To jeden stopień w górę schodów, ale wiedziałam, że muszę pokazać jeszcze więcej – mówił Lewandowski cytowany przez Uefa.com.

– Od pierwszego dnia w Bayernie zrozumiałem, że z takimi partnerami, jakich spotkałem w drużynie, mogę się rozwijać. Po dwóch lub trzech miesiącach czułem już, że stałem się lepszym piłkarzem – dodał kapitan reprezentacji Polski.

Lewandowski w tej kampanii wystąpił jak na razie w 38 spotkaniach, w których zdobył 45 bramek. Obecny kontrakt zawodnika z klubem z Monachium obowiązuje do końca czerwca 2023 roku.

