Pressfocus Na zdjęciu: Noussair Mazraoui (w środku)

Noussair Mazraoui od 1 lipca będzie piłkarzem bez kontraktu. Sytuację tę zamierzali wykorzystać giganci, którzy rywalizowali o pozyskanie Marokańczyka.

30 czerwca wygaśnie umowa piłkarza, którego strata będzie dla Ajaxu sporą stratą

Noussair Mazraoui znalazł się na celowniku czołowych klubów

Marokańczyk jest blisko związania się z nowym pracodawcą

Nowy klub Marokańczyka już niemal znany

Sezon 2021/2022 jest bardzo dobry w wykonaniu piłkarzy Ajaxu, którzy oprócz dominacji na krajowym podwórku, zaimponowali swoimi umiejętnościami na europejskich boiskach. To sprawiło, że wypromowało się wielu graczy. Jednym z nich jest Noussair Mazraoui.

Marokański prawy obrońca w bieżącej kampanii rozegrał 32 mecze. Jego statystyki zasługują na słowa pochwały, ponieważ strzelił on pięć goli oraz zaliczył cztery asysty. Aktualny kontrakt 24-latka z Ajaxem wygasa już 30 czerwca tego roku. Wiadomo, że nie zostanie on przedłużony, chociaż klub nalegał na to.

Mazraoui nie mógł narzekać na brak zainteresowania. Jego pozyskanie planowało bowiem dwóch piłkarskich gigantów. Długo wydawało się, że Marokańczyk od lipca przeniesie się na Camp Nou. Zdecydowana na transfer była bowiem Barcelona, gdzie 24-latek miałby spore szanse na grę, gdyż jego najpoważniejszym rywalem byłby zaawansowany wiekowo Dani Alves.

Sytuacja zmieniła się, ponieważ jakiś czas temu do gry o piłkarza Ajaxu wkroczył Bayern. Mistrz Niemiec poczynił na tyle poważne starania, że temat transferu 24-latka do Barcelony upadł. Teraz jest bardzo duża szansa, że Mazraoui zagra w Monachium. Rozmowy w tej sprawie są bardzo zaawansowane, aczkolwiek nie doszło do sfinalizowania umowy. Można spodziewać się, że 24-letni prawy obrońca z marszu wygryzie ze składu Benjamina Pavarda.

El Bayern está muy cerca de Mazraoui. Fuentes de la negociación confirman que el acuerdo NO está cerrado, pero muy avanzado. El Barça, q sigue en la carrera, pierde terreno. El jugador siempre se ha sentido más atraído por los culés, pero el proyecto alemán realmente puede ganar. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) April 5, 2022

