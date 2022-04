Pressfocus Na zdjęciu: Alphonso Davies (z prawej)

Alphonso Davies przez problemy z sercem nie zagrał jeszcze w tym roku. Nadzieję na zmianę tej sytuacji dał jego trener Julian Nagelsmann.

Bayern opublikował kadrę meczową na starcie z Villarrealem

W gronie powołanych znalazł się Alphonso Davies

Kanadyjczyk wraca po problemach z sercem

Bayern wzmocniony na mecz Ligi Mistrzów

W środowy wieczór Bayern wznowi rywalizację w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. W poprzedniej rundzie monachijczycy rozbili w dwumeczu RB Salzburg (8:2). Teraz mistrz Niemiec będzie miał trudniejsze zadanie, ponieważ trafił na Villarreal, czyli aktualnego zwycięzcę Ligi Europy.

Bayern do środowej konfrontacji przystąpi w dobrym nastroju po wygranej z Freiburgiem (4:1). Dodatkowo monachijczycy będą wzmocnieni piłkarzem, który nie mógł wystąpić jeszcze w 2022 roku. Przez kilka miesięcy Alphonso Davies zmagał się z problemami zdrowotnymi. Najpierw Kanadyjczyk miał koronawirusa. Później wykryto u niego kłopoty z mięśniem sercowym.

Bild informował, że Davies jest już blisko powrotu do składu Bayernu i to od razu wyjściowej jedenastki. Nadzieję na to podczas konferencji prasowej dał Julian Nagelsmann. – Phonzie leci z nami do Hiszpanii, jego badania i ostatni trening wypadły tak pozytywnie, że mógłby zagrać od początku. Ale decyzję w tej sprawie podejmiemy w ciągu dnia. W zasadzie mam już pomysł, żeby pozwolić mu zacząć – stwierdził opiekun Bayernu.

Davies rzeczywiście znalazł się w kadrze meczowej Bayernu na środowy mecz z Villarrealem. Dotychczas Kanadyjczyk w sezonie 2021/2022 rozegrał 23 mecze (licząc wszystkie rozgrywki). 21-latek zaliczył w nich sześć asyst.

