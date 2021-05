Robert Lewandowski udzielił ostatnio szczerego wywiadu francuskiemu Canal+. Reprezentant Polski poruszył w nim między innymi temat swojej przyszłości. 32-latek dał do zrozumienia, że jest otwarty na zmianę barw klubowych, ale z drugiej strony jest szczęśliwy w Bayernie Monachium.

Robert Lewandowski wyznał, że jest otwarty na rozstanie z Bayernem Monachium

Ewentualny transfer z udziałem polskiego napastnika determinować może nauka nowego języka i poznanie nowej kultury

Lewy ma kontrakt z Bayernem ważny do końca czerwca 2023 roku. Zawodnik jest wart 60 milionów euro

Robert Lewandowski zmieni latem klub?

Robert Lewandowski to najskuteczniejszy napastnik w Europie w sezonie 2020/2021. Następstwem tego było to, że kapitan Biało-czerwonych wygrał Złotego Buta, czyli nagrodę przyznawaną dla najlepszego strzelca spośród wszystkich lig europejskich zrzeszonych w UEFA.

Urodzony w Warszawie zawodnik od dłuższego czasu znajduje się na celowniku klubów z Anglii, Hiszpanii, czy Włoch. Sam zainteresowany przekonywał jednak, że czuje się dobrze w ekipie z Allianz Arena, co sprawia, że ewentualny transfer z udziałem Lewego latem jest mało prawdopodobny.

– Pozostaję otwarty na transfer. Chociaż w Bayernie czuję się naprawdę bardzo dobrze. Miasto jest wspaniałe, a klub jest świetny. Nie ukrywam, że perspektywa nauki nowego języka i poznania nowej kultury jest dla mnie interesująca. Nie wiem, czy spróbuje czego nowego w trakcie kariery piłkarskiej, czy po jej zakończeniu – mówił Lewandowski cytowany w rozmowie z Canal+ cytowanej przez Goal.com.

Dwumecz z PSG sprawił ból u piłkarza

Bayern Monachium zakończył sezon, zdobywając dziewiąty z rzędu tytuł mistrzowski. Niemniej w Lidze Mistrzów nie powtórzył sukcesu z poprzedniej kampanii, gdy panaceum na ekipę z Bawarii znalazło Paris Saint-Germain, eliminując Bayern z Ligi Mistrzów.

Polski napastnik nie zagrał w żadnym z meczów przeciwko ekipie z Parc des Princes z powodu kontuzji, której doznał w trakcie marcowego zgrupowania. Lewandowski nie ukrywał, że był to dla niego trudny moment.

– Myślę, że gdybym był na boisku, może sprawy potoczyłyby się inaczej. Nic nie mogę jednak na to poradzić. Trudno było mi się pogodzić z tą porażką w dwumeczu. Mogliśmy odnieść łatwe zwycięstwo i awansować d kolejnej fazy rozgrywek – powiedział Lewy.

Lewandowski z niezwykłym osiągnięciem

Oprócz wywalczenia z Bayernem kolejnego mistrzostwa Bundesligi doświadczony napastnik zapisał się w historii ligi niemieckiej, zdobywając 41 bramek w jednym sezonie. Polak pobił tym samym legendarny rekord Gerda Muellera z sezonu 1971-1972.

Były napastnik Borussii Dortmund przekonywał, że to nie jest tak, że takie osiągnięcia go napędzają. Lewandowski jest jednak dumny ze swojego wyczynu. Tym bardziej że wcześniej nikt nawet nie zbliżył się do pobicia osiągnięcia słynnego Bombera.

– Nie mam obsesji na punkcie bicia rekordów. Staram się po prostu podejmować nowe wyzwania i osiągać coś, co nie udało się nikomu wcześniej. Takie podejście rozwija. Gdy robi się to, co się kocha, to można zrobić wszystko. Nawet cele, które są na pierwszy rzut oka niemożliwe do pobicia, wydają się łatwiejsze do zrealizowania – mówił 118-krotny reprezentant Polski.

Ogólnie w ostatniej kampanii Lewandowski wystąpił łącznie w 40 meczach, strzelając w nich 48 goli. Ponadto na koncie zawodnika znalazło się dziewięć asyst.

