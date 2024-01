Imago / Sven Simon Na zdjęciu: Kingsley Coman

Kingsley Coman doznał kontuzji podczas meczu Augsburg – Bayern Monachium

Francuz opuścił plac gry w pierwszej połowie

Bayern Monachium wygrał 3-2 z Augsburgiem

Kingsley Coman z poważną kontuzją kolana

Bayern Monachium w 19. kolejce Bundesligi wygrał 3-2 wyjazdowe spotkanie z Augsburgiem. Radość ze zwycięstwa przyćmiła jednak kontuzja kluczowego piłkarza “Die Roten”. Kingsley Coman z powodu urazu musiał opuścić boisku już w pierwszej połowie meczu.

– To kontuzja kolana. Musimy poczekać, bo nie wiemy dokładnie, co mu jest, ale wygląda to na bardzo bolesny i poważny uraz. Nie było żadnych szans, aby kontynuował grę. Sprawdzimy więzadła i będziemy wiedzieć co dalej – powiedział Thomas Tuchel na pomeczowej konferencji prasowej.

Dla 27-letniego skrzydłowego to nie pierwsza kontuzja w tym sezonie. We wrześniu opuścił mecz z Leverkusen przez problemy mięśniowe. Natomiast w grudniu zmagał się z naderwaniem włókien mięśniowych.

Łącznie Francuz wystąpił w trwającej kampanii w 24 spotkaniach, w których zdobył 5 goli i zanotował 3 asysty.