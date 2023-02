PressFocus Na zdjęciu: Kevin Trapp

Kevin Trapp przedłużył umowę z Eintrachtem Frankfurt. Nowy kontrakt 32-letniego bramkarza będzie obowiązywał do 30 czerwca 2026 roku, a także zawarta została w nim opcja przedłużenia współpracy o kolejny sezon.

Trapp zostaje na dłużej w Eintrachcie

Eintracht Frankfurt za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych pochwalił się przedłużeniem umowy z Kevinem Trappem. To bardzo dobra wiadomość dla kibiców niemieckiego klubu, ponieważ 32-latek jest jedną najważniejszych postaci zespołu prowadzonego przez Olivera Glasnera.

Nowy kontrakt doświadczonego bramkarza będzie obowiązywał do 30 czerwca 2026 roku i co ważne, znalazł się w nim zapis o możliwości przedłużenia umowy o kolejny sezon. – Wszyscy wiedzą, ile ten klub dla mnie znaczy. We Frankfurcie czuję się jak w domu. Jestem szczęśliwy, że nadal będę częścią tej drużyny – powiedział Kevin Trapp.

✍️🙌 Kevin Trapp verlängert vorzeitig bei Eintracht Frankfurt!



Der Torhüter bekennt sich langfristig zur Eintracht und bleibt dem Verein bis mindestens 2026 erhalten.#SGE | #Trapp2026 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 3, 2023

Sześciokrotny reprezentant Niemiec to jeden z głównych architektów triumfu “Orłów” w ostatniej edycji Ligi Europy. Mierzący 189 centymetrów wzrostu golkiper w ostatnim czasie wzbudzał zainteresowanie słynnych ekip. 32-latek był obserwowany m.in. przez Bayern Monachium, który szukał zastępcy dla kontuzjowanego Manuela Neuera.

Kevin Trapp w 26 spotkaniach aktualnej kampanii wpuścił 35 goli i zachował 7 czystych kont. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 8,5 miliona euro.

