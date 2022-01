Pressfocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Borussia Dortmund pokonała TSG Hoffenheim 3:2, a Erling Haaland zdobył swoją 16. bramkę w sezonie 2021/2022. Norweski napastnik nie dokończył jednak tego spotkania, zaś lekarze BVB przez moment obawiali się, że ich gwiazdor zerwał więzadła krzyżowe.

Aby wykluczyć diagnozę zerwania więzadeł krzyżowych, Norwegowi zrobiono tzw. test szuflady

Jeśli podudziem pacjenta można poruszać, wówczas oznacza to zerwanie więzadeł – przedniego lub tylnego

Na szczęście dla kibiców BVB, test nie wykazał zerwania więzadeł

Kontuzja Haalanda

Erling Haaland zmuszony był opuścić boisko w 63. minucie, kiedy doznał kontuzji po starciu ze środkowym obrońcą TSG Hoffenheim, Kevinem Vogtem. Ostatecznie nic poważnego 15-krotnemu reprezentantowi Norwegii się nie stało i zmuszony będzie pauzować ok. dwóch tygodni. Mało który z kibiców Borussii Dortmund zdaje sobie jednak sprawę, że pierwsze spostrzeżenia lekarzy były przerażające i zakładały nawet zerwania więzadeł krzyżowych rosłego atakującego! W internetowym programie BILD “Die Lage der Liga”, reporter zajmujący się BVB, Jorg Weiler ujawnił, że rozmawiał z lekarzami dortmundzkiego klubu, którzy zaraz po zejściu z boiska Haalanda, w szatni zrobili mu tzw. test szuflady.

– Naprawdę można było zobaczyć, że wszyscy w obozie BVB byli w szoku po tym, gdy Haaland zszedł do szatni. Aby wkluczyć najgorsze, lekarze zrobili mu test szuflady – przyznał Weiler.

Oblany test szuflady

Dziennikarz wyjaśnił również widzom, na czym ów test polega. Jest to metoda wykrywania zerwania więzadeł krzyżowych. W czasie testu kolano jest zgięte pod kątem 90 stopni, lekarz chwyta obiema rękoma za podudzie pacjenta i umieszcza palec wskazujący w zagłębieniu kolana. Jeśli podudzie można przesuwać, tak jak szufladę, wówczas prawdopodobnie mamy do czynienia z zerwaniem więzadła krzyżowego. Przy przysunięciu do przodu, uszkodzone jest więzadło przednie, a do tyłu, więzadło tylne. Na szczęście dla sztabu szkoleniowego, piłkarzy, działaczy i kibiców BVB, do najgorszego scenariusza nie doszło. Norweg prawdopodobnie zerwał jedynie jedno z włókien w przywodzicielu.

Tym samym jego przerwa w grze powinna potrwać ok. dwóch tygodni. 21-latka ominą zatem dwa spotkania w Bundeslidze – z Bayerem Leverkusen i Unionem Berlin. Na rywalizację w play-offach Ligi Europy z Rangers FC, Haaland powinien jednak już być do dyspozycji Marco Rose.

