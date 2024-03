Imago / Sven Simon Na zdjęciu: Jamal Musiala

Jamal Musiala jest jedną z największych gwiazd Bayernu Monachium

21-latek stał się kluczowym piłkarzem Bawarczyków

Rio Ferdinand uważa, że Musiala w przyszłości sięgnie po Złotą Piłkę

Jamal Musiala ma potencjał, aby zdobyć Złotą Piłkę

Bayern Monachium po raz ostatni miał w swoim składzie piłkarza, który zdobył Złotą Piłkę w latach 80. Wtedy najlepszym piłkarzem na świecie w 1981 roku został wybrany Karl-Heinz Rummenigge. Od tego czasu żaden z piłkarzy Die Roten nie odniósł triumfu w tym plebiscycie.

Sytuacja może jednak ulec zmianie. Bayern dysponuje w wyjściowym składzie talentem czystej wody, bo za taki uważany jest Jamal Musiala. Reprezentant Niemiec zachwyca wszystkich nie tylko swoją znakomitą grą, ale również postępami, jakie poczynił w tak krótkim czasie. Należy jednak pamiętać, że to, co najlepsze jeszcze przednim, bowiem urodzony w Stuttgarcie piłkarz ma zaledwie 21 lat.

Po rewanżowym meczu Bayernu z Lazio w Lidze Mistrzów komplementów młodemu zawodnikowi nie szczędził Rio Ferdinand. Były obrońca Manchesteru United w studio TNT Sports otwarcie przyznał, że Musiala dysponuje potencjałem na zdobycie Złotej Piłki.

– To fantastyczny piłkarz. W świecie, w którym mówimy o statystykach i danych, on zaznacza to pole, ale widać go, dopiero uważnie się przyjrzysz. Sposób, w jaki przyjmuje piłkę jest nieuchwytny, jedzie na wślizgu i radzi sobie z rywalami. To fantastyczny piłkarz – powiedział Rio Ferdinand w studiu TNT Sports.

– Ten facet ma potencjał na zdobycie Złotej piłki. Mówiłem to już wcześniej. Ma potencjał, żeby tego dokonać, jeśli wszystko pójdzie po jego myśli i będzie odnosił sukcesy z drużyną. To jest podstawa – podkreślił Anglik.