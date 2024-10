dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Grabara z czystym kontem i opaską kapitana podczas meczu z St. Pauli

Wolfsburg w ostatnich pięciu meczach zdobył tylko 4 z 15 możliwych punktów. Rywalizacja z St. Pauli w ramach 8. kolejki Bundesligi była okazją, aby podwyższyć dorobek punktowy w lidze. Podopieczni Ralpha Hasenhuttla nie wykorzystali szansy i bezbramkowo zremisowali.

Wywalczony punkt w spotkaniu z beniaminkiem Bundesligi to przede wszystkim duża zasługa Kamila Grabary. Polak nie tylko zachował czyste konto, ale kilkukrotnie uratował zespół od straty gola. Co więcej, dla bramkarza był to szczególny mecz, bowiem wystąpił jako kapitan Wolfsburga. To spore wyróżnienie dla 25-latka, ponieważ Grabara ma na swoim koncie tylko 8 spotkań w lidze.

Kapitalny występ Kamila Grabary! Zobacz wszystkie 5 interwencji

Dobry występ reprezentanta Polski docenił również portal waz-online.de. W skali od 6 do 1 Kamil Grabara otrzymał notę 2, co jest najwyższą oceną wśród zawodników Wolfsburga.

“Zagrał z opaską kapitańską pod nieobecność Arnolda i Bornauwa. Trzykrotnie zatrzymał strzał Irvine’a i dwukrotnie udanie interweniował przy uderzeniach Sinaniego, dzięki czemu zachował czyste konto” – napisał portal waz-online.de.

Grabara ma na swoim koncie 8 spotkań w Bundeslidze, w których dwukrotnie zachował czyste konto. Na koncie Polaka zapisano również 16 bramek straconych. Wolfsburg na chwilę obecną zajmują dopiero 14. miejsce z dorobkiem 8 punktów.