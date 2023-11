Bayern Monachium w piątkowy wieczór pokonał FC Koeln 1:0. Zwycięską bramkę w 20. minucie meczu zdobył Harry Kane, który zapakował futbolówkę do pustej bramki.

IMAGO / Team 2 Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu

Bayern Monachium w piątkowy wieczór podejmował na wyjeździe FC Koeln

Mistrzowie Niemiec wyszli na prowadzenie w 20. minucie meczu

Spotkanie ostatecznie zakończyło się skromnym zwycięstwem “Die Roten”

Bayern Monachium pokonuje FC Koeln

Na piątkowy wieczór zostało zaplanowane spotkanie Bayernu Monachium z FC Koeln. Spotkanie zapowiadało się na jednostronne, bowiem mierzyły się ze sobą drużyny z dwóch różnych biegunów tabeli. A konkretnie mistrz Niemiec z ostatnią drużyną obecnego sezonu Bundesligi.

Strzelanie w Kolonii rozpoczęło się w 20. minucie. Na listę strzelców wpisał się Harry Kane. Angielski napastnik Bayernu zapakował futbolówkę do pustej bramki, po tym jak jeden z defensorów wybił z linii strzał Erica Choupo-Motinga. Dla 30-latka było to 18. trafienie w tym sezonie ligowym. Jeszcze w pierwszej części gry doskonałą okazję do zdobycia bramki miał Kameruńczyk. Jednak nie zdołał pokonać golkipera FC Koeln.

W drugiej połowie kibice zgromadzeni na obiekcie w Kolonii nie obejrzeli zbyt wielu emocji. Bayern Monachium nie forsował ataków, a gospodarze nie byli w stanie zaskoczyć gości. Ostatecznie Bayern utrzymał jedną bramkę przewagi i wygrał po bramce Harry’ego Kane’a.

Sprawdź także: Bayern odpuszcza w temacie głośnego transferu. Powodem zbyt duże wynagrodzenie gwiazdy