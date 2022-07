fot. PressFocus Na zdjęciu: Matthijs De Ligt

Matthijs De Ligt za 67 milionów euro trafił z Juventus do Bayernu Monachium. Reprezentant Holandii ujawnił, że Louis Van Gaal zarekomendował mu zmianę klubu na ekipę z Allianz Arena.

Matthijs De Ligt zmienił barwy klubowe

W trakcie kampanii 2022/2023 piłkarz będzie grał w Bundeslidzie

Młody defensor przyznał, że Louis Van Gaal zachęcał go do transferu

“Van Gaal nie szczędził pochwał w kierunku Bayernu”

Matthijs De Ligt związał się z Bayernem Monachium umową na pięć lat. Łącznie suma transakcji za transfer z udziałem Holendra wraz z bonusami ma wynieść 77 milionów euro. De Ligt rozstał się z Juve po trzech latach spędzonych w tym klubie, w którym miał okazje współpracować między innymi z Leonardo Bonuccim, czy Giorgio Chiellinim.

Zawodnik w rozmowie z Bildem ujawnił, że rozmawiał o swojej przyszłości z Louisem Van Gaalem. Wówczas padł pomysł związany ze zmianą klubu na Bayern Monachium.

– Na początku lata rozmawiałem o mojej przyszłości z Van Gaalem, który nie szczędził pochwał w kierunku Bayernu. Pochlebnie wypowiadał się na temat filozofii tego klubu. Dał mi jasno do zrozumienia, że jeśli trafię do tego klubu, to się w nim zakocham – mówił De Ligt.

Defensor pozwolił sobie także na podzielenie się opinią na temat trenera Juliana Nagelsmanna. Młody trener dał się zapamiętać z rozwijania umiejętności młodych piłkarzy.

– Pokazał, że wraz z nim młodzi ludzie mogą dojrzewać i się rozwijać. Nadal tak siebie postrzegam i chcę się doskonalić – rzekł reprezentant Holandii.

De Ligt w trakcie trzech lat spędzonych w Juve rozegrał łącznie 117 meczów, licząc wszystkie rozgrywki. Był częścią drużyny, która wygrała Scudetto, Coppa Italia oraz Superpuchar Włoch.

