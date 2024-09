Alphonso Davies mówi o swojej przyszłości. Co z transferem do Realu?

dpa/Alamy Na zdjęciu: Alphonso Davies

Davies trafi do Realu? Mówi o nowej umowie

Saga związana z transferem Alphonso Daviesa rozpoczęła się już w lecie tego roku. Kanadyjski lewy obrońca lub też wahadłowy związany jest z Bayernem Monachium, ale jego umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku, co oznacza, że po rozpoczętym sezonie będzie on mógł dołączyć do innego zespołu za darmo.

Od początku spekuluje się, że nowym klubem 23-latka może zostać Real Madryt, który – co dla nikogo nie jest tajemnicą – jest niezwykle zainteresowany jego pozyskaniem. Szczególnie, że może uczynić to za darmo. Jeszcze latem media informowały o tym, że Florentino Perez zrobi wszystko, aby w zimie podpisać z graczem Bayernu Monachium umowę na przyszłość. Teraz jednak sam zainteresowany zabrał głos ws. swojej przyszłości, w rozmowie z “Bildem” powiedział, że niezależnie od tego, jak potoczą się jego losy, zawsze będzie miał w sercu “Die Roten”.

– Niezależnie od tego, czy zostanę w klubie, czy go opuszczę, zawsze będę nosił go w sercu. Nowa umowa? Dobre pytanie. Zapytajcie o to mojego agenta – powiedział Kanadyjczyk w rozmowie z “Bildem”.

Obecnie piłkarz wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 50 milionów euro. Na koncie pomimo młodego wieku ma on wygraną w Lidze Mistrzów, pięć tytułów mistrza Niemiec oraz 200 spotkań dla ekipy z Monachium, w których zdobył 11 goli i zanotował 32 asysty.

Czytaj więcej: Barcelona chce gwiazdę Bundesligi. Minimum 65 milionów euro