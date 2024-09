rosdemora/Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona chce transferu gwiazdy Bundesligi – Benjamina Sesko

Barcelona ledwo co zamknęła jedno okienko transferowe i już przygotowuje plany pod kolejne. Tego lata Duma Katalonii dała radę pozyskać właściwie tylko jednego pełnowartościowego zawodnika, czyli Daniego Olmo. Poza nim klub walczył o transfery zawodnika do ofensywy, na skrzydło lub też ataku. To się nie udało, ale okazuje się, że być może w zimie do takiego ruchu jednak dojdzie.

Według informacji przekazanych przez kataloński “Sport”, Barcelona będzie chciała sprowadzić Benjamina Sesko. 21-letni środkowy napastnik RB Lipsk miałby być następcą Roberta Lewandowskiego i nieco odciążyć Polaka. Słoweniec uznawany jest za gwiazdę Bundesligi i tylko w tym sezonie ma na swoim koncie dwa gole i dwie asysty w pięciu meczach. To wynik bardzo dobry, a w poprzednim sezonie wykręcił wręcz znakomite liczby – 18 goli i dwie asysty. Do tego z dobrej strony pokazał się na Euro 2024.

Niemniej pozyskanie Sesko przez Barcelonę to niezwykle kosztowny interes. Drużyna Hansiego Flicka musiałaby wyłożyć za zawodnika nawet 65 milionów euro. “Sport” jednak wskazuje na to, że klub ze stolicy Katalonii ma bardzo dobre relacje z RB Lipsk i być może uda się wynegocjować dobre warunki transferu. Umowa Benjamina Sesko z aktualnym zespołem wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku. W lecie Słoweniec miał odrzucić ofertę przenosin do Arsenalu.

