We wtorek Borussia Dortmund poinformowała o pozytywnych testach na obecność koronawirusa w przypadku Raphaela Guerreiro i Matsa Hummelsa. Chociaż w zespole Arminii Bielefeld również pojawiło się kilka zakażeń, niedzielny mecz jest na ten moment niezagrożony.

Raphael Guerreiro i Mats Hummels uzyskali pozytywne wyniki testów na obecność koronawirusa

Tym samym dołączyli do długiej listy graczy, z których nie może skorzystać trener Marco Rose

Na ten moment rozegranie niedzielnego meczu Borussii Dortmund z Arminią Bielefeld jest niezagrożone

Hummels i Guerreiro z koronawirusem

Borussia Dortmund poinformowała, że Raphael Guerreiro i Mats Hummels uzyskali pozytywne wyniki testu na obecność koronawirusa.

Obaj zawodnicy już wcześniej odczuwali objawy przeziębienia, przez co klub profilaktycznie ich odizolował od reszty grupy. Nie jest to dobra informacja dla trenera Marco Rose. Dwaj członkowie linii defensywnej dołączyli bowiem do długiej listy nieobecnych. W nadchodzącym spotkaniu z Arminią Bielefeld szkoleniowiec nie może liczyć dodatkowo na Erlinga Haalanda, Youssoufę Moukoko, Marco Reusa, Thomasa Meuniera, Dan-Axela Zagadou, Marcela Schmelzera i Mateu Moreya.

Arminia również ma swoje problemy. Klub poinformował o ognisku koronawirusa, jednak głównie pośród sztabu szkoleniowego i pomocniczego.

Ostatnie spotkanie BVB z Mainz przełożono z powodu licznych zakażeń w zespole rywali. Niedzielny mecz Bundesligi na ten moment nie jest zagrożony. Wniosek o przełożenie można bowiem złożyć, jeżeli trener ma do dyspozycji mniej niż szesnastu graczy, przy czym kontuzjowani lub zawieszeni zawodnicy zaliczają się do grona dostępnych.

