Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Wyniki 24. kolejki Bundesligi. Union pewnie wygrał u siebie z Mainz 3:1. W innej konfrontacji Freiburg pokonał Herthę 3:0. Po raz pierwszy w tym sezonie podstawowym bramkarzem gości był 20-letni Marcel Lotka. Tymczasem w ostatnim sobotnim spotkaniu Eintracht Frankfurt nieznacznie przegrał u siebie z Bayernem Monachium 0:1. Robert Lewandowski tym razem nie zdobył bramki. Warto dodać, że Polak wystąpił w opasce na ramieniu z ukraińskimi barwami. Gest Lewandowskiego został doceniony między innymi przez oficjalne konto Szachtara Donieck. Poniżej prezentujemy wyniki i strzelców goli wszystkich meczów.

Pewna wygrana Aptekarzy, bezradny Lotka, Bayern z trzema oczkami

Union Berlin podejmował FSV Mainz. Gospodarze ze stolicy Niemiec bez większych kłopotów pokonali rywali z Moguncji 3:1. W innej potyczce Borussia Moenchengladbach grała z Wolfsburgiem. Finalnie obie ekipy podzieliły się oczkami po ciekawej konfrontacji (2:2). Bartosz Białek przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych Wilków. Bayer Leverkusen nie dał szans Arminii Bielefeld i triumfował 3:0. Remisem zakończyło się zaś spotkanie Greuther Fuerth – FC Koeln (1:1).

SC Freiburg pewnie triumfował z Herthą Berlin 3:0. W szeregach gości zagrał Marcel Lotka, ale nie był to dla niego udany mecz… W ostatniej sobotniej konfrontacji Eintracht Frankfurt rywalizował z Bayernem Monachium. To spotkanie zakończyło się wynikiem 1:0 dla Bawarczyków. Mistrzowie Niemiec zdobyli gola dopiero w 71. minucie. Lewandowski rozegrał całe spotkanie dla gości, ale tym razem nie wpisał się na listę strzelców. Warto dodać, że Polak wystąpił w opasce na ramieniu z ukraińskimi barwami. Zostało to docenione między innymi przez oficjalne konto na Twitterze Szachtara Donieck.

Wyniki 24. kolejki Bundesligi

Union – Mainz 3:1 (1:0)

Genki Haraguchi (8′), Sheraldo Becker (56′), Taiwo Awoniyi (75′) – Delano Burgzorg (90′)

Moenchengladbach – Wolfsburg 2:2 (1:2)

Marcus Thuram (42′), Breel Embolo (82′) – Jonas Older Wind (6′), Sebastiaan Bornauw (33′)

Bayer – Arminia 3:0 (1:0)

Lucas Alario (31′), Moussa Diaby (57′, 82′)

Fuerth – Koeln 1:1 (0:0)

Sebastian Griesbeck (69′) – Florian Kainz (53′)

Freiburg – Hertha 3:0 (1:0)

Vincenzo Grifo (12′ – karny), Kevin Schade (83′), Lucas Hoeler (86′)

Eintracht – Bayern 0:1 (0:0)

Leroy Sane (71′)