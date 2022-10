Pressfocus Na zdjęciu: Marcus Thuram

Wyniki 9. kolejki Bundesligi. Na niedzielę 9 października zaplanowano trzy mecze. Prezentujemy komplet rezultatów oraz strzelców goli.

Borussia blisko czołówki, Union zwiększył przewagę

Niedzielne granie w Bundeslidze rozpoczęło się w Moenchengladbach, co było kapitalną wiadomość. To właśnie w tym mieście padło aż siedem goli. Większość z nich strzeliła Borussia, która ograła 5:2 FC Koeln. Dzięki temu w ligowej tabeli zajmuje szóste miejsce, z tylko punktem straty do swojej imienniczki z Dortmundu. Emocji nie brakowało też w Berlinie. Hertha przegrywała z Freiburgiem, by później objąć prowadzenie, a finalnie zremisować 2:2. Na koniec oglądaliśmy zespół bez zwycięstwa w tym sezonie. Był nim Stuttgart grający u siebie z przewodzącym w tabeli Unionem. Berlińczycy pokonali bramkarza gospodarzy dopiero na około kwadrans przed końcem meczu. Ostatecznie zwyciężyli 1:0 i zwiększyli swoją przewagę nad Bayernem z dwóch do czterech punktów.

Wyniki 9. kolejki Bundesligi

Borussia Moenchengladbach – FC Koeln 5:2 (2:1)

Friedrich (27′), Bensebaini (45+2′, 76′), Stindl (47′), Thuram (90+1′) – Kainz (31′), Huseinbasic (83′)

Hertha – Freiburg 2:2 (1:1)

Lukebakio (34′), Serdar (61′) – Kyereh (22′), Schade (78′)

Stuttgart – Union 0:1 (0:0)

Jaeckel (76′)