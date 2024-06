Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mats Hummels

Mats Hummels odchodzi z Borussii Dortmund

Borussia Dortmund mimo spektakularnego sukcesu, jakim było dotarcie do finału Ligi Mistrzów w poprzednim sezon, przejdzie poważne zmiany. Wiadomo już, że z klubem pożegna się Marco Reus. Co więcej, niespodziewanie rezygnację z funkcji trenera złożył Edin Terzić. Natomiast przyszłość Matsa Hummelsa aż do dziś stała pod znakiem zapytania. Jednak nowe informacje w tej sprawie przekazał Fabrizio Romano. Włoski dziennikarz poinformował, że BvB oraz zawodnik zdecydowali się rozstać po wygaśnięciu kontraktu.

Jakiś czas temu świat obiegła informacja, że Hummels rozważy, pozostanie w Borussii na następny sezon pod jednym warunkiem. Niemiec mógłby zostać w przypadku, jeśli z klubu odszedłby Edin Terzić. Choć szkoleniowiec rozstał się z klubem, to obrońca nie zmienił swojej decyzji. Stanowisko obu stron jest jasne, a decyzja o rozstaniu została już podjęta.

Hummels mimo ogromnego zainteresowania ze strony arabskich klubów wyklucza transfer do Arabii Saudyjskiej. Mówił o tym z resztą podczas jednego z ostatnich wywiadów. Wszystko wskazuje na to, że doświadczony stoper postara się znaleźć klub w Europie.

35-letni defensor karierę piłkarską rozpoczynał w Bayernie Monachium, skąd w 2006 roku trafił do Borussii Dortmund. Dla żółto-czarnych rozegrał łącznie aż 508 spotkań, w których strzelił 38 goli i zaliczył 23 asysty. Na swoim koncie ma m.in. sześć tytułów mistrza kraju oraz trzy puchary Niemiec. W 2014 roku razem z reprezentacją Niemiec został mistrzem świata podczas mundialu w Brazylii.