W ostatnich dniach poświęcono sporo czasu, aby wyjaśnić nieoczekiwany przeciek odnośnie tegorocznego zwycięzcy Złotej Piłki. Nicolas Manissier w niedawnej rozmowie z Goal.pl wyznał, że wyniki tego plebiscytu – “zna tylko jedna osoba na świecie”. Tymczasem w belgijskich mediach pojawiły się kolejne niejasności w tej sprawie.

Belgijki Het Nieuwsblad doszedł do nowego przecieku ws. zwycięzcy Złotej Piłki

Według tamtejszych dziennikarzy nagrodę otrzyma Lionel Messi

Wszystkie informacje tego typu powinniśmy traktować jednak z przymrużeniem oka

Przecieki można uznać za fałszywe?

Wszystko wskazuje na to, że nie należy traktować realnie przecieków w sprawie przedwczesnych wyników tegorocznego zwycięzcy Złotej Piłki. Głosowanie na najlepszego piłkarza już dawno się zakończyło. Triumfatora poznamy 29 listopada na prestiżowej gali w Paryżu. Do tego czasu pozostał jeszcze miesiąc, ale w światowych mediach, co chwilę możemy natknąć się na nowe, czasem nawet absurdalne informacje na ten temat.

Gorąco zrobiło się w środę, kiedy na większości portalach społecznościowych mogliśmy ujrzeć listę ze wszystkimi kandydatami do najważniejszej nagrody w świecie futbolu. Wówczas na samym początku widniało nazwisko Roberta Lewandowskiego, więc na pierwszy rzut oka uznano, że to właśnie Polak zostanie laureatem w 2021 r.. Co ciekawe, owe wieści szybko zostały zdementowane i uznane za nieprawdziwe.

C'était évident mais félicitations au Goat ! 👏 pic.twitter.com/71RARF048a — Bruce Grannec (@BruceGrannec) October 28, 2021

Teraz światło dzienne ujrzał drugi przeciek dotyczący tej sprawy. W belgijskim Het Nieuwsblad pojawiły się zdjęcia, na których możemy zauważyć liderującego Lionela Messiego. Argentyńczyk został uznany przez dziennik zwycięzca plebiscytu, jednak i przy tym powinniśmy się na chwilę zatrzymać oraz szerzej zastanowić.

Nicolas Manissier zdradził Goal.pl, że nie ma szans, aby lista z oficjalnymi wynikami krążyła po sieci wcześniej niż po zakończeniu gali.

– Jedyną osobą na świecie, która kontroluje spływające głosy, jest specjalnie oddelegowany do tego dziennikarz „France Football” – wyznał Manissier.

Po więcej informacji odnośnie zasad przyznawania Złotej Piłki zapraszamy wszystkich zainteresowanych do obejrzenia naszego FUTBOLBLOGA.

Przeczytaj również: Wyciek ws. Złotej Piłki? “Wyniki zna jedna osoba na świecie”