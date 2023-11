IMAGO / Mladen Lackovic / LakoPress Na zdjęciu: Alphonso Davies

Bayern Monachium chce za wszelką cenę zatrzymać u siebie reprezentanta Kanady

Alphonso Davies znalazł się ostatnio na liście życzeń Realu Madryt

Przed obrońcą “Bawarczyków” trudna do podjęcia decyzja

Bitwa o Alphonso Daviesa

Bayern Monachium nie chce dopuścić do utraty Alphonso Daviesa. Według informacji podanych przez “Bild” mistrzowie Niemiec pracują nad przedłużeniem jego kontraktu. Obecna umowa Kanadyjczyka z klubem wygasa w czerwcu 2025 roku. Poważne zainteresowanie usługami 23-latka wyraża Real Madryt, który widzi w nim idealnego kandydata do zabezpieczenia lewej strony obrony na wiele lat.

W ostatnim czasie według doniesień niemieckiej gazety miało dojść do spotkania pomiędzy przedstawicielami piłkarza i klubu. Jednak sam piłkarz otwarcie przyznał, że fascynuje go możliwość dołączenia do takiej drużyny jak Real Madryt. Wszystko wskazuję na to, że Davies w najbliższych tygodniach będzie miał twardy orzech do zgryzienia. Przed nim kluczowa decyzja w kontekście jego przyszłości.

W tym sezonie boczny obrońca wystąpił w 18 spotkaniach w barwach “Die Roten”. Łącznie we wszystkich rozgrywkach zanotował 3 asysty.

