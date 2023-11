IMAGO / Ulmer Na zdjęciu: Leroy Sane

Leroy Sane wzbudził zainteresowanie klubów Premier League

Obserwują go Liverpool i Manchester City

W barwach Obywateli już kiedyś występował

Leroy Sane opuści Bayern Monachium? Manchester City i Liverpool obserwują piłkarza

Leroy Sane może wkrótce opuścić Bayern Monachium, jeśli nie dojdzie do porozumienia z klubem w sprawie nowego kontraktu. Jego obecna umowa obowiązuje do 2025 roku, co oznacza, że w przyszłe dwa okna transferowe mogą okazać się ostatnią okazją do sprzedaży skrzydłowego.

Christian Falk z niemieckiego Bilda informuje, że Manchester City, jak i Liverpool, są zainteresowani transferem Leroya Sané latem 2024 roku. Jeśli transakcja z udziałem Obywateli doszłaby do skutku, to mielibyśmy do czynienia z wielkim powrotem, ponieważ skrzydłowy w barwach Man City rozegrał już 135 meczów, notując w nich 39 bramek i 46 asyst.

Działacze Bayernu przekonują jednak, że trwają prace nad odnowieniem umowy.

– Doniesienia o tym, że nie prowadzimy rozmów w sprawie nowej umowy Leroya Sane, są fałszywe. To najlepszy Sane, jaki Bayern miał do tej pory. To jeden z graczy, na których chcemy budować przyszłość drużyny – powiedział Christoph Freund w rozmowie ze SportBILD.