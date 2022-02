Pressfocus Na zdjęciu: Rafał Gikiewicz

Rafał Gikiewicz przyczynił się do tego, że Borussia Dortmund nie wygrała w 24. kolejce Bundesligi. Sposób na wicelidera tabeli znalazł Augsburg, który wywalczył remis 1:1.

Borussia oddaliła się od Bayernu

Do niedzielnego meczu Bundesligi Borussia przystępowała po kompromitującym dwumeczu 1/16 finału Ligi Europy. Dortmundczyków wyeliminował szkocki klub Rangers FC. Dla ekipy dowodzonej przez Marco Rose szansą na rehabilitację była konfrontacja z broniącym się przed spadkiem z ligi Augsburgiem.

W pierwszej połowie Borussia zdominowała rywala i zmusiła go do defensywy. Gracze z Dortmundu nie strzelali często, ale gdy już to robili, Rafał Gikiewicz musiał ratować swój zespół. Polak skapitulował dopiero w 35. minucie, gdy Mahmoud Dahoud posłał precyzyjne podanie w kierunku Thorgana Hazarda. Belg uderzył celnie w lewy dolny róg bramki i dał BVB prowadzenie 1:0 do przerwy.

Po zmianie stron zobaczyliśmy bardziej ofensywne spotkanie. Nie oznaczało to jednak festiwalu strzeleckiego. Padł bowiem tylko jeden gol. Niespodziewanie jego autorem był piłkarz Augsburga. W 76. minucie sporo szczęścia miał Noah-Joel Sarenren-Bazee, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym i oddał strzał. Futbolówka odbiła się jeszcze od poprzeczki i znalazła się w siatce. Przez to Borussia zremisowała 1:1 i do liderującego w tabeli Bayernu traci już osiem punktów.