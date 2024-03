IMAGO / Eibner Na zdjęciu: Alejandro Grimaldo oraz Xabi Alonso

Bayer Leverkusen pewnym krokiem zmierza po pierwszy w historii klubu tytuł mistrza Niemiec

O perspektywie zdobycia mistrzostwa opowiedział Alejandro Grimaldo

Hiszpan również w samych superlatywach wypowiedział się o współpracy z Xabim Alonso

Alejandro Grimaldo: Nie ma wielu takich trenerów jak Xabi Alonso

Sezon ligowy 2023/24 może zostać na zawsze zapamiętany przez kibiców Bayeru Leverkusen. Otóż “Aptekarze” pewnym krokiem zmierzają po pierwszy w historii klubu tytuł mistrza Niemiec. Podopieczni Xabiego Alonso na 10 kolejek przed końcem mają aż 10 punktów przewagi nad będącym za ich plecami Bayernem Monachium.

O perspektywie zdobycia mistrza Bundesligi w rozmowie z “Marką” opowiedział Alejandro Grimaldo. Hiszpan również został zapytany o współpracę ze swoim rodakiem. 28-latek w samych superlatywach wypowiedział się o szkoleniowcu.

– Bundesliga byłaby wyjątkowa. Mam szansę w swoim pierwszym roku sięgnąć po tytuł, którego Bayer Leverkusen nigdy wcześniej nie zdobył. Oznaczałoby przejście do historii. To coś, co ja i cały zespół chcemy osiągnąć. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze – mówi Grimaldo.

– W całej mojej karierze miałem bardzo dobrych trenerów, zarówno w Barcelonie, jak i w Benfice. Ale Xabi jest kimś wyjątkowym. W piłkarskim świecie nie ma wielu takich trenerów jak on – podkreśla.

