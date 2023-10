Wyjątkowe zaproszenie na mecz ŁKS – Raków. Wykorzystano sztuczną inteligencję

fot. PressFocus Na zdjęciu: ŁKS

ŁKS zmierzy się w czwartek z Rakowem Częstochowa w Pucharze Polski

Klub z Łodzi przygotował wyjątkowe zaproszenie dla swoich kibiców

Wykorzystano sztuczną inteligencję, aby wygenerować wypowiedź nieżyjącego już Leona Niemczyka, aktora i sympatyka ŁKS-u

Ciekawa inicjatywa łódzkiego klubu

2 listopada ŁKS Łódź podejmie przed własną publicznością drużynę Rakowa Częstochowa w ramach 1/16 finału Pucharu Polski. Wyjątkowy termin meczu, jakim są “Zaduszki”, skłonił organizatorów do wyjątkowej promocji. Na to spotkanie kibiców zaprasza bowiem nieżyjący już aktor Leon Niemczyk, który nigdy nie ukrywał swojej sympatii do łódzkiego klubu.

“Aktor może być do wynajęcia, ale kibic? Kibic zawsze gra dla jednej drużyny. W czwartek 2 listopada widzę szanownych państwa na stadionie Króla w Łodzi. Nasz ŁKS gra pucharowy mecz z Rakowem. Zaciskam kciuki. W Łodzi robiłem to nie tylko ja, taka jest przecież rola kibica. Na dobre i na złe. Po tej i tamtej stronie. Zawsze z ŁKS-em” – brzmią słowa aktora, wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Do ich stworzenia wykorzystano archiwalne wypowiedzi Niemczyka.

📻 W @radiolodz możecie wysłuchać wyjątkowego zaproszenia na czwartkowy mecz z Rakowem. pic.twitter.com/6we3zX0Cb5 — ŁKS Łódź (@LKS_Lodz) October 30, 2023

Czwartkowy mecz pomiędzy ŁKS-em a Rakowem Częstochowa rozpocznie się o godzinie 18:00.

