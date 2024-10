Wisła Kraków ogłasza przełom? Kibice rywali chcą przyjechać na jej stadion

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Kibice Termaliki przyjadą na mecz w Krakowie?

Wisła Kraków od ponad roku musi w meczach wyjazdowych radzić sobie bez wsparcia swoich kibiców. Trwa bowiem ogólnopolski protest, do którego włączyły się praktycznie wszystkie pierwszoligowe drużyny. Kibice Wisły nie są wpuszczani na mecze wyjazdowe, zaś jej rywale rezygnują z przyjazdów do Krakowa. Zdaje się jednak odczuć, że ostatnio ten trend słabnie, a coraz więcej klubów próbuje się wyłamać, choć nie zawsze się to jeszcze udaje. Podczas niedawnego meczu domowego z Wartą Poznań na trybunach mieli się zjawić jej sympatycy, lecz ostatecznie ich przyjazd został odwołany.

Teraz wesprzeć swój zespół w Krakowie mają kibice Bruk-Bet Termaliki Nieciecza. Wisła poinformowała, że zgłoszono zapotrzebowanie na bilety na sektor gości, które oczywiście zostaną udostępnione. Mecz ma odbyć się 18 października w ramach 13. kolejki Betclic 1. Ligi.

W międzyczasie Wisłę czeka wyjazd na mecz z Pogonią Siedlce, która oczywiście także odmówiła przyjęcia jej kibiców. Spotkanie z Termalicą zapowiada się natomiast niezwykle emocjonująco, bowiem jest to obecny lider i bezwzględnie najlepsza ekipa w pierwszej lidze. Choć wyniki Białej Gwiazdy są rozczarowujące, nie ulega wątpliwościom, że jej potencjał kadrowy również jest bardzo duży. Dla zespołu Marcina Brosza będzie to bardzo poważny sprawdzian, który zweryfikuje, jak mocny jest w tym momencie.