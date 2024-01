West Ham United planuje wkrótce przeprowadzić prawdziwą bombę transferową. "Młoty" chciałyby sprowadzić do zespołu Victora Boniface'a - informuje "The Sun".

Źródło: The Sun

IMAGO / Team 2 Na zdjęciu: Victor Boniface

West Ham United jest gotowy przeprowadzić prawdziwy hit transferowy

Londyńczycy chcieliby sprowadzić do zespołu Victora Boniface’a

23-latek w tym sezonie jest rewelacją Bundesligi

Victor Boniface na liście życzeń West Hamu United

Dziennikarze “The Sun” przekazali bardzo ciekawe informacje ze świata Premier League. Otóż wkrótce może dojść do wielkiego transferu West Hamu United. “Młoty” bowiem są poważnie zainteresowane Victorem Bonifacem, napastnikiem Bayeru Leverkusen. Jednak na ten transfer trzeba będzie wydać całkiem sporą gotówkę.

Nigeryjczyk z futryną wszedł do zespołu “Aptekarzy”. Wystarczyło pół roku, żeby media zaczęły łączyć go z europejskimi potęgami. Niespodziewanie do tej gry włączył się West Ham. Londyńczycy postrzegają w 23-latka napastnika, który zagwarantuje większą liczbę goli niż Michail Antonio oraz Danny Ings.

Victor Boniface w obecnie trwającej kampanii rozegrał 23 spotkania pod okiem Xabiego Alonso. W tym czasie udało mu się strzelić 16 goli oraz zaliczyć osiem asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia nigeryjskiego napastnika na 40 milionów euro.

